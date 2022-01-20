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روسيا تطلق مهمة تصنيع طائرة مدنية أسرع من الصوت
روسيا تطلق مهمة تصنيع طائرة مدنية أسرع من الصوت
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن "السلطات الروسية ستحدد لنفسها مهمة إنشاء طائرة أسرع من الصوت عالية التقنية، مهمتها أن تقلل من وقت الرحلات إلى الشرق... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:27+0000
2022-01-20T13:27+0000
روسيا
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وأضاف ميشوستين خلال زيارة "شركة فورونيج المساهمة لبناء الطائرات "فاسو": "اليوم، كل شخص يحتاج إلى طائرة أسرع من الصوت من شأنها أن تقلل من وقت الطيران لمسافات طويلة، هذه هي جميع اتجاهاتنا إلى الشرق الأقصى، وهذا سيؤمن اتصال المناطق، بما في ذلك مع الدول الأجنبية، كأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وبناءً على ذلك، لن يحتاج مثل هذا المنتج إلى عناصر علمية تقليدية، بل سيتألف عمليًا من الحلول العلمية الأكثر تقدمًا، ربما، هذا هو الشيء الرئيسي الذي يجب أن نسعى إليه".وتابع ميشوستين خلال محادثة مع العمال: "لأننا سنحدد هذه المهمة، سنناقش اليوم هذا بتفصيل كبير في اجتماعنا".وأوضح ميشوستين أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي لها أهمية كبيرة، ووفقًا له أيضًا، فإن المستقبل ينتمي إلى محطات توليد الطاقة الهجينة".وأردف ميسوشتين: "حلقت طائرة "Tu-155" في الثمانينيات باستخدام الهيدروجين السائل، وخلفت بصمة كربونية كبيرة، ويجب أن نفهم أنه في هذا السياق، فإن قيمة الأداء مع الحد الأدنى من البصمة الكربونية (التلوث)، في الواقع، هو انتصار بالإضافة لأشياء أخرى، ربما السوق العالمية".وختم: "بالطبع، نحن بحاجة إلى السعي من هناك، والعلم وحده هو الذي يمكنه المساعدة في تنفيذ مثل هذه المشاريع"، أكد ميشوستين.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/محمد-بن-سلمان-يستقبل-المبعوث-الخاص-للرئيس-الروسي-لشؤون-التسوية-السورية-1056741501.html
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روسيا تطلق مهمة تصنيع طائرة مدنية أسرع من الصوت

13:27 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن "السلطات الروسية ستحدد لنفسها مهمة إنشاء طائرة أسرع من الصوت عالية التقنية، مهمتها أن تقلل من وقت الرحلات إلى الشرق الأقصى، كأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وستتكون هذه السفينة من تقنيات علمية متقدمة.
وأضاف ميشوستين خلال زيارة "شركة فورونيج المساهمة لبناء الطائرات "فاسو": "اليوم، كل شخص يحتاج إلى طائرة أسرع من الصوت من شأنها أن تقلل من وقت الطيران لمسافات طويلة، هذه هي جميع اتجاهاتنا إلى الشرق الأقصى، وهذا سيؤمن اتصال المناطق، بما في ذلك مع الدول الأجنبية، كأستراليا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وبناءً على ذلك، لن يحتاج مثل هذا المنتج إلى عناصر علمية تقليدية، بل سيتألف عمليًا من الحلول العلمية الأكثر تقدمًا، ربما، هذا هو الشيء الرئيسي الذي يجب أن نسعى إليه".
وتابع ميشوستين خلال محادثة مع العمال: "لأننا سنحدد هذه المهمة، سنناقش اليوم هذا بتفصيل كبير في اجتماعنا".
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وأوضح ميشوستين أن "تقنيات الذكاء الاصطناعي لها أهمية كبيرة، ووفقًا له أيضًا، فإن المستقبل ينتمي إلى محطات توليد الطاقة الهجينة".
وأردف ميسوشتين: "حلقت طائرة "Tu-155" في الثمانينيات باستخدام الهيدروجين السائل، وخلفت بصمة كربونية كبيرة، ويجب أن نفهم أنه في هذا السياق، فإن قيمة الأداء مع الحد الأدنى من البصمة الكربونية (التلوث)، في الواقع، هو انتصار بالإضافة لأشياء أخرى، ربما السوق العالمية".
وختم: "بالطبع، نحن بحاجة إلى السعي من هناك، والعلم وحده هو الذي يمكنه المساعدة في تنفيذ مثل هذه المشاريع"، أكد ميشوستين.
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