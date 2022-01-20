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روسيا مقبلة على بدء توريد أعداد كبيرة من صواريخ السرعة الفائقة لجيشها
روسيا مقبلة على بدء توريد أعداد كبيرة من صواريخ السرعة الفائقة لجيشها
تواصل روسيا خطواتها نحو تعزيز قدرات جيشها الدفاعية. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:45+0000
2022-01-20T13:45+0000
رصد عسكري
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وكشف نائب وزير دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشكو، في تقرير قدمه إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو، في يوم 20 يناير/كانون الثاني 2022، أن توريد أعداد كبيرة من صواريخ "تسيركون" للقوات المسلحة الروسية يبدأ خلال العام الحالي.وأكد أن وزارة الدفاع تولي إمداد الجيش الروسي بأسلحة الدقة العالية والسرعة الفائقة اهتماما خاصا.ويعد صاروخ "تسيركون" الذي صنعته روسيا لقواتها البحرية فريدا من نوعه، لا يوجد له مثيل في باقي العالم في الوقت الراهن، وهو صاروخ فرط صوتي يطير إلى هدفه بسرعة 8 ماخ (الماخ سرعة الصوت) حتى أن من المستحيل صده.وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن جيوش الدول الأخرى لا تملك صاروخا يجاري صاروخ "تسيركون" في السرعة.
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رصد عسكري

روسيا مقبلة على بدء توريد أعداد كبيرة من صواريخ السرعة الفائقة لجيشها

13:45 GMT 20.01.2022
© Sputnikروسيا تختبر صاروخ "تسيركون"
روسيا تختبر صاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik
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تواصل روسيا خطواتها نحو تعزيز قدرات جيشها الدفاعية.
وكشف نائب وزير دفاع روسيا، أليكسي كريفوروتشكو، في تقرير قدمه إلى وزير الدفاع سيرغي شويغو، في يوم 20 يناير/كانون الثاني 2022، أن توريد أعداد كبيرة من صواريخ "تسيركون" للقوات المسلحة الروسية يبدأ خلال العام الحالي.
وأكد أن وزارة الدفاع تولي إمداد الجيش الروسي بأسلحة الدقة العالية والسرعة الفائقة اهتماما خاصا.
ويعد صاروخ "تسيركون" الذي صنعته روسيا لقواتها البحرية فريدا من نوعه، لا يوجد له مثيل في باقي العالم في الوقت الراهن، وهو صاروخ فرط صوتي يطير إلى هدفه بسرعة 8 ماخ (الماخ سرعة الصوت) حتى أن من المستحيل صده.
وأفاد تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن جيوش الدول الأخرى لا تملك صاروخا يجاري صاروخ "تسيركون" في السرعة.
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