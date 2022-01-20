تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220120/رونالدو-يعلق-على-فوز-مانشستر-يونايتد-أمام-برينتفورد-1056762520.html
رونالدو يعلق على فوز مانشستر يونايتد أمام برينتفورد
رونالدو يعلق على فوز مانشستر يونايتد أمام برينتفورد
علّق اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد على فوز فريقه أمام برينتفورد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T15:13+0000
2022-01-20T15:13+0000
2022-01-20T15:13+0000
رونالدو
مانشستر يونايتد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053399342_0:0:2830:1592_1920x0_80_0_0_4caea418acaefb7af2239902d68b3777.jpg
وقال رونالدو، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، متجاوزا أزمة استبداله خلال اللقاء: "ثلاث نقاط مهمة، أحسنتم يا رفاق".وفاز مانشستر يونايتد على نظيره برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، محققا فوزه رقم 300 في مباريات الإياب.وتم استبدال رونالدو في الدقيقة 70 من زمن المباراة، وشارك هاري ماجواير بديلًا له، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب رونالدو الذي ظل يتمتم بكلمات أثناء خروجه.وكشفت تقارير أن رونالدو كان يتمتم، بقوله: "لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا تستبدلني؟!"، وبعدها توجه إليه رالف رانجنيك المدير الفني مانشستر يونايتد، وهمس في أذنه ببضع كلمات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1053399342_175:0:2830:1991_1920x0_80_0_0_e4fa6c7e18b1f2fca0438162e0917acb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رونالدو, مانشستر يونايتد
رونالدو يعلق على فوز مانشستر يونايتد أمام برينتفورد
علّق اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد على فوز فريقه أمام برينتفورد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال رونالدو، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، متجاوزا أزمة استبداله خلال اللقاء: "ثلاث نقاط مهمة، أحسنتم يا رفاق".
وفاز
مانشستر يونايتد
على نظيره برينتفورد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، محققا فوزه رقم 300 في مباريات الإياب.
وتم استبدال رونالدو في الدقيقة 70 من زمن المباراة، وشارك هاري ماجواير بديلًا له، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب رونالدو الذي ظل يتمتم بكلمات أثناء خروجه.
وكشفت تقارير أن
رونالدو
كان يتمتم، بقوله: "لماذا أنا؟ لماذا أنا؟ لماذا تستبدلني؟!"، وبعدها توجه إليه رالف رانجنيك المدير الفني مانشستر يونايتد، وهمس في أذنه ببضع كلمات.