سيارة مفخخة تستهدف سجنا شرقي سوريا... وأنباء عن فرار عناصر من "داعش"

وأفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن "سيارة مفخخة استهدفت مبنى سجن الصناعة الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي ومسلحو تنظيم "قسد" الموالين له في حي غويران في مدينة الحسكة".وتابعت المصادر أن "السجن الذي يضم معتقلين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، يشهد محيطه اشتباكات وأصوات لإطلاق الرصاص إثر الانفجار، مع معلومات عن استعصاء من المعتقلين وتمكن عدد منهم من الهروب".وكان "سجن الصناعة" مقرا للثانوية الصناعية الحكومية السورية سابقاً، قبل أن يحوّله الجيش الأمريكي إلى سجن لمسلحي "داعش".وأضافت المصادر إلى أن "سماء مدينة الحسكة تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمروحي التابع للجيش الأمريكي، في حين سارع مسلحو تنظيم قسد الموالين له، إلى إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الحسكة، وضربوا طوقاً أمنياً في محيط السجن، وحيي غويران، والزهور، وحوش الباعر، ومحيط القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في تجمع المؤسسات الحكومية، مع استقدام تعزيزات إلى المنطقة.وكشفت المصادر عن أن "نيرانًا قوية اشتعلت في خزانات للوقود ضمن مبنى سادكوب الحكومي سابقا على الجهة المقابلة للسجن، مع استمرار الاشتباكات في محيطه.وقالت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" إن "التحليق المكثف لطيران الاحتلال الأمريكي، يتزامن مع أصوات لسيارات الإسعاف وفرق الإطفاء وسط طوق أمني وعسكري مشدد تم ضربه في محيط منطقة الاشتباكات".
انفجرت، مساء اليوم الخميس، سيارة مفخخة أمام سجن يقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومسلحين موالين له في الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة لوكالة "سبوتنيك" أن "سيارة مفخخة استهدفت مبنى سجن الصناعة الذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي ومسلحو تنظيم "قسد" الموالين له في حي غويران في مدينة الحسكة".
وتابعت المصادر أن "السجن الذي يضم معتقلين من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، يشهد محيطه اشتباكات وأصوات لإطلاق الرصاص إثر الانفجار، مع معلومات عن استعصاء من المعتقلين وتمكن عدد منهم من الهروب".
وكان "سجن الصناعة" مقرا للثانوية الصناعية الحكومية السورية سابقاً، قبل أن يحوّله الجيش الأمريكي إلى سجن لمسلحي "داعش".
وأضافت المصادر إلى أن "سماء مدينة الحسكة تشهد تحليقا مكثفا للطيران الحربي والمروحي التابع للجيش الأمريكي، في حين سارع مسلحو تنظيم قسد الموالين له، إلى إغلاق جميع مداخل ومخارج مدينة الحسكة، وضربوا طوقاً أمنياً في محيط السجن، وحيي غويران، والزهور، وحوش الباعر، ومحيط القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في تجمع المؤسسات الحكومية، مع استقدام تعزيزات إلى المنطقة.
وكشفت المصادر عن أن "نيرانًا قوية اشتعلت في خزانات للوقود ضمن مبنى سادكوب الحكومي سابقا على الجهة المقابلة للسجن، مع استمرار الاشتباكات في محيطه.
وقالت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" إن "التحليق المكثف لطيران الاحتلال الأمريكي، يتزامن مع أصوات لسيارات الإسعاف وفرق الإطفاء وسط طوق أمني وعسكري مشدد تم ضربه في محيط منطقة الاشتباكات".