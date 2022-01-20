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"سيفماش" الروسي يعلن عن عملية بناء غواصة حاملة "بوسيدون"
"سيفماش" الروسي يعلن عن عملية بناء غواصة حاملة "بوسيدون"
قال ميخائيل بودنيتشينكو، المدير العام لمصنع سيفماش (سيفيرودفينسك)، إن بناء غواصة "بيلغورود" النووية ذات الأغراض الخاصة في مرحلته النهائية. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T05:10+0000
2022-01-20T05:14+0000
رصد عسكري
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في وقت سابق، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" في المجمع الصناعي العسكري إن اختبارات الغواصة النووية "بيلغورود"، حاملة "بوسيدون" المسيرة، كان من المقرر الانتهاء منها في سيفماش الخريف الماضي.الغواصة النووية متعددة الأغراض "بيلغورود" هي غواصة تجريبية لطوربيدات "بوسيدون" المسيرة، تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2019 في سيفماش.كما أن الغواصة النووية "خاباروفسك" هي أيضا ناقلة "بوسيدون". جميع خصائص هذه الغواصة سرية.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2018. يمكن تزويد هذا الطوربيد بأسلحة تقليدية ونووية، مما سيسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
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رصد عسكري

"سيفماش" الروسي يعلن عن عملية بناء غواصة حاملة "بوسيدون"

05:10 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 20.01.2022)
© وزارة دفاع روسيا / الذهاب إلى بنك الصورآلة "بوسيدون" الغواصة
آلة بوسيدون الغواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© وزارة دفاع روسيا
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قال ميخائيل بودنيتشينكو، المدير العام لمصنع سيفماش (سيفيرودفينسك)، إن بناء غواصة "بيلغورود" النووية ذات الأغراض الخاصة في مرحلته النهائية.
في وقت سابق، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" في المجمع الصناعي العسكري إن اختبارات الغواصة النووية "بيلغورود"، حاملة "بوسيدون" المسيرة، كان من المقرر الانتهاء منها في سيفماش الخريف الماضي.

وقال بودنيتشينكو في مقابلة مع مجلة "زافود" سيفماش: "الغواصة النووية بيلغورود في المرحلة النهائية. يجري العمل الجاد في ورش المؤسسة: يوجد مشروعي بوري-أ وياسن-إم، وكذلك غواصة خباروفسك النووية، في المخزونات".

الغواصة النووية متعددة الأغراض "بيلغورود" هي غواصة تجريبية لطوربيدات "بوسيدون" المسيرة، تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2019 في سيفماش.
كما أن الغواصة النووية "خاباروفسك" هي أيضا ناقلة "بوسيدون". جميع خصائص هذه الغواصة سرية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2018. يمكن تزويد هذا الطوربيد بأسلحة تقليدية ونووية، مما سيسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
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