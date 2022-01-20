"سيفماش" الروسي يعلن عن عملية بناء غواصة حاملة "بوسيدون"

في وقت سابق، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" في المجمع الصناعي العسكري إن اختبارات الغواصة النووية "بيلغورود"، حاملة "بوسيدون" المسيرة، كان من المقرر الانتهاء منها في سيفماش الخريف الماضي.الغواصة النووية متعددة الأغراض "بيلغورود" هي غواصة تجريبية لطوربيدات "بوسيدون" المسيرة، تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2019 في سيفماش.كما أن الغواصة النووية "خاباروفسك" هي أيضا ناقلة "بوسيدون". جميع خصائص هذه الغواصة سرية.أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2018. يمكن تزويد هذا الطوربيد بأسلحة تقليدية ونووية، مما سيسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
قال ميخائيل بودنيتشينكو، المدير العام لمصنع سيفماش (سيفيرودفينسك)، إن بناء غواصة "بيلغورود" النووية ذات الأغراض الخاصة في مرحلته النهائية.
في وقت سابق، قال مصدر لوكالة "سبوتنيك" في المجمع الصناعي العسكري إن اختبارات الغواصة النووية "بيلغورود"، حاملة "بوسيدون" المسيرة، كان من المقرر الانتهاء منها في سيفماش الخريف الماضي.
وقال بودنيتشينكو في مقابلة مع مجلة "زافود" سيفماش: "الغواصة النووية بيلغورود في المرحلة النهائية. يجري العمل الجاد في ورش المؤسسة: يوجد مشروعي بوري-أ وياسن-إم، وكذلك غواصة خباروفسك النووية، في المخزونات".
الغواصة النووية متعددة الأغراض "بيلغورود" هي غواصة تجريبية لطوربيدات "بوسيدون" المسيرة، تم إطلاقها في أبريل/ نيسان 2019 في سيفماش.
كما أن الغواصة النووية "خاباروفسك" هي أيضا ناقلة "بوسيدون". جميع خصائص هذه الغواصة سرية.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية عام 2018. يمكن تزويد هذا الطوربيد بأسلحة تقليدية ونووية، مما سيسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.