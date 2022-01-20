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https://arabic.sputniknews.com/20220120/صندوق-الاستثمارات-الروسي-مزيج-من-لقاحات-مع-سبوتنيك-لايت-يعطي-مستويات-أعلى-من-الأجسام-المضادة-1056744647.html
صندوق الاستثمارات الروسي: مزيج من لقاحات مع "سبوتنيك لايت" يعطي مستويات أعلى من الأجسام المضادة
صندوق الاستثمارات الروسي: مزيج من لقاحات مع "سبوتنيك لايت" يعطي مستويات أعلى من الأجسام المضادة
أعلن مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، أن الدراسة التي أجريت على مزيج من لقاحات "سبوتنيك... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:05+0000
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في تقرير، نشر نتائج دراسة مشتركة للمركز والمعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية: "على وجه الخصوص، أظهرت دراسة مزيج من لقاحات "سبوتنيك لايت" وأسترازينيكا وسينوفارم ومودرنا وكانسينو، التي أجريت في خمس مقاطعات في الأرجنتين، أن كل توليفة مع "سبوتنيك لايت" توفر مستويات أعلى من الأجسام المضادة والخلايا التائية، مقارنة بجدول التطعيم المتجانس (نفس اللقاح) كجرعتين الأولى والثانية)".وفي وقت سابق، قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بهذا الصدد: "إن المزيد والمزيد من البلدان تسجل "سبوتنيك لايت" كمعزز شامل لزيادة مدة عمل اللقاحات الأخرى ضد فيروس كورونا".وأظهرت الدراسات مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى ومن دون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة.وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، مستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك-في" - أكثر من 83 في المئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ 94 في المئة.
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صندوق الاستثمارات الروسي: مزيج من لقاحات مع "سبوتنيك لايت" يعطي مستويات أعلى من الأجسام المضادة

12:05 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Павел Лисицын / الذهاب إلى بنك الصورحملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح "سبوتنيك لايت"، ضد "كوفيد-19"، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021
حملة تطعيم طلاب جامعة أورال الحكومية بـ لقاح سبوتنيك لايت، ضد كوفيد-19، يكاتيرينبورغ، روسيا 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Павел Лисицын
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أعلن مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، أن الدراسة التي أجريت على مزيج من لقاحات "سبوتنيك لايت"، و"أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"موديرنا" و"كانسينو"، أظهرت أن جميع التركيبات تعطي مستويات أعلى من الأجسام المضادة.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في تقرير، نشر نتائج دراسة مشتركة للمركز والمعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية: "على وجه الخصوص، أظهرت دراسة مزيج من لقاحات "سبوتنيك لايت" وأسترازينيكا وسينوفارم ومودرنا وكانسينو، التي أجريت في خمس مقاطعات في الأرجنتين، أن كل توليفة مع "سبوتنيك لايت" توفر مستويات أعلى من الأجسام المضادة والخلايا التائية، مقارنة بجدول التطعيم المتجانس (نفس اللقاح) كجرعتين الأولى والثانية)".
ووفقًا للتقرير، يدعو فريق تطوير لقاح "سبوتنيك" إلى إجراء مقارنة مفتوحة وشفافة بين اللقاحات المختلفة، وقد بدأ بشراكات مع مصنعي الأدوية الأخرى لإجراء أبحاث مشتركة في عدد من البلدان.
وفي وقت سابق، قال رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، بهذا الصدد: "إن المزيد والمزيد من البلدان تسجل "سبوتنيك لايت" كمعزز شامل لزيادة مدة عمل اللقاحات الأخرى ضد فيروس كورونا".
وأظهرت الدراسات مستوى عال من الأمان في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" بالمقارنة مع جميع اللقاحات الأخرى ومن دون ظهور آثار جانبية خطيرة بعد التطعيم في أي تركيبة.
وتظهر مؤشرات كفاءة لقاح "سبوتنيك لايت" ضد متحور دلتا (لفيروس كورونا) كلقاح معزز لعدد من اللقاحات الأجنبية المكونة من مكونين، مستوى كفاءة قريب من مستوى كفاءة "سبوتنيك-في" - أكثر من 83 في المئة ضد العدوى، وما يحد من النقل للمستشفى بنسبة تفوق الـ 94 في المئة.
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