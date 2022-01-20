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ضاحي خلفان يشبه خامنئي بـ"هتلر" ويكشف عن "الكارثة الكبرى"
ضاحي خلفان يشبه خامنئي بـ"هتلر" ويكشف عن "الكارثة الكبرى"
شن نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، هجوما على المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفا إياه بـ"الشخصية العدائية المماثلة لعقلية هتلر" 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T08:06+0000
2022-01-20T08:11+0000
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وقال خلفان، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "إذا حللت شخصية علي خامنئي وجدته شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر التي تحلم بالسيطرة على العالم، الفرق بين الشخصيتين أن هتلر في زمانه كان يملك قوة تفوق خصومه، لكن خامنئي لا يملك اليوم في عالم الحروب ما يمكنه من حماية منشآته التي استهدفت مؤخرا بغارات لم تعرف إيران مصدرها حتى اليوم".وأضاف، في تغريدة أخرى، "الكارثة الكبرى أن خامنئي يعتقد اعتقادا عميقا بأن سفك الدماء واستمرار الحروب سيظهر المهدي المنقذ من السرداب، بعدها سيحكم مهديه المنتظر ويسود السلام، هذا الفكر كارثة"، مختتما بالتأكيد على أن "العالم اليوم أمام قائد إيراني عدواني مريض نفسيا يهدف إلى محاربة العالم بأسره".يأتي ذلك بعد تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.كما أعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء يوم الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
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أخبار إيران, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ضاحي خلفان يشبه خامنئي بـ"هتلر" ويكشف عن "الكارثة الكبرى"

08:06 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 08:11 GMT 20.01.2022)
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AP Photo
تابعنا عبر
شن نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، هجوما على المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفا إياه بـ"الشخصية العدائية المماثلة لعقلية هتلر"
وقال خلفان، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "إذا حللت شخصية علي خامنئي وجدته شخصية عدائية مماثلة لعقلية هتلر التي تحلم بالسيطرة على العالم، الفرق بين الشخصيتين أن هتلر في زمانه كان يملك قوة تفوق خصومه، لكن خامنئي لا يملك اليوم في عالم الحروب ما يمكنه من حماية منشآته التي استهدفت مؤخرا بغارات لم تعرف إيران مصدرها حتى اليوم".
وأضاف، في تغريدة أخرى، "الكارثة الكبرى أن خامنئي يعتقد اعتقادا عميقا بأن سفك الدماء واستمرار الحروب سيظهر المهدي المنقذ من السرداب، بعدها سيحكم مهديه المنتظر ويسود السلام، هذا الفكر كارثة"، مختتما بالتأكيد على أن "العالم اليوم أمام قائد إيراني عدواني مريض نفسيا يهدف إلى محاربة العالم بأسره".
يأتي ذلك بعد تعرض الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، الاثنين الماضي، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
كما أعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء يوم الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
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