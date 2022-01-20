تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220120/طبيبة-روسية-تشرح-خطوات-الاستفادة-من-الاستحمام-بالماء-البارد-في-تقوية-جهاز-المناعة-1056712604.html
طبيبة روسية تشرح خطوات الاستفادة من الاستحمام بالماء البارد في تقوية جهاز المناعة
طبيبة روسية تشرح خطوات الاستفادة من الاستحمام بالماء البارد في تقوية جهاز المناعة
تعتبر عملية "تقوية الجسم" باستخدام الماء البارد إحدى أهم الطرق التي تقوم بتقوية الجهاز المناعي وتحسين عمل الدورة الدموية، وإعادة التمثيل الغذائي إلى طبيعته... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T05:31+0000
2022-01-20T05:31+0000
أخبار مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104243/46/1042434697_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c3a1f813674eb82df83d6856db66ee07.jpg
تحدثت الطبيبة الروسية آنا إيفيموفا، عن كيفية الاستفادة من هذه الطريقة والخطوات المتبعة لذلك، قائلة: "اخفض درجة حرارة الماء بمقدار درجتين. وبمساعدة مغرفة، اسكب ببطء فوق الساق وبطة القدم (الربلة)، ثم انتقل إلى الوركين ومن ثم إلى الخلف. بعد أسبوع، يمكنك خفض درجة الحرارة بمقدار درجتين أخريين". وتابعت: "قبل الاستحمام المتباين، تحتاج إلى الإحماء، قف تحت الماء الدافئ لمدة خمس دقائق تقريبًا. ثم قم بتشغيل الماء البارد لمدة 15 ثانية، والماء الدافئ لمدة 15 ثانية". ونصحت الطبيبة بإجراء العملية ثلاث مرات ومتابعتها بالوقوف تحت الماء البارد. بزيادة مدة كل جلسة تدريجيا إلى 40-60 ثانية.وأضافت "إذا كان سكب الماء البارد أو الدش المتباين كثيرا بالنسبة لك، فيمكنك البدء باستخدام منشفة. بلل المنشفة بالماء وأفرك جسمك لمدة خمس دقائق، ابدأ بقدميك ثم اصعد. يمكنك جعل الإجراء دوارا عن طريق تبليل المنشفة أولاً في الماء الساخن، ثم في الماء البارد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104243/46/1042434697_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_76284e8b33a808aef949786038654fb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مجتمع

طبيبة روسية تشرح خطوات الاستفادة من الاستحمام بالماء البارد في تقوية جهاز المناعة

05:31 GMT 20.01.2022
© Photo / Pixabay//Seregasالاستحمام
الاستحمام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Photo / Pixabay//Seregas
تابعنا عبر
تعتبر عملية "تقوية الجسم" باستخدام الماء البارد إحدى أهم الطرق التي تقوم بتقوية الجهاز المناعي وتحسين عمل الدورة الدموية، وإعادة التمثيل الغذائي إلى طبيعته وتزيد من نبرة الجهاز العصبي المركزي.
تحدثت الطبيبة الروسية آنا إيفيموفا، عن كيفية الاستفادة من هذه الطريقة والخطوات المتبعة لذلك، قائلة: "اخفض درجة حرارة الماء بمقدار درجتين. وبمساعدة مغرفة، اسكب ببطء فوق الساق وبطة القدم (الربلة)، ثم انتقل إلى الوركين ومن ثم إلى الخلف. بعد أسبوع، يمكنك خفض درجة الحرارة بمقدار درجتين أخريين".

ونصحت بعدم أخذ حمام بارد بسرعة لأن ذلك سيعرضك لنزلة برد، قائلة: "لا يجب أن تقوم بحمام بارد على الفور، لأن ذلك سيعرضك للإصابة بنزلة برد، ولن تستفيد".

وتابعت: "قبل الاستحمام المتباين، تحتاج إلى الإحماء، قف تحت الماء الدافئ لمدة خمس دقائق تقريبًا. ثم قم بتشغيل الماء البارد لمدة 15 ثانية، والماء الدافئ لمدة 15 ثانية".
ونصحت الطبيبة بإجراء العملية ثلاث مرات ومتابعتها بالوقوف تحت الماء البارد. بزيادة مدة كل جلسة تدريجيا إلى 40-60 ثانية.
وأضافت "إذا كان سكب الماء البارد أو الدش المتباين كثيرا بالنسبة لك، فيمكنك البدء باستخدام منشفة. بلل المنشفة بالماء وأفرك جسمك لمدة خمس دقائق، ابدأ بقدميك ثم اصعد. يمكنك جعل الإجراء دوارا عن طريق تبليل المنشفة أولاً في الماء الساخن، ثم في الماء البارد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:41 GMTقذيفة "آر بي جي-7" تخترق جدارا عرضه 30 سم... فيديو
05:31 GMTطبيبة روسية تشرح خطوات الاستفادة من الاستحمام بالماء البارد في تقوية جهاز المناعة
05:10 GMT"سيفماش" الروسي يعلن عن عملية بناء غواصة حاملة "بوسيدون"
04:28 GMTالإمارات ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دراسة إعادة تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية دولية
03:54 GMTصحيفة عبرية تكشف خرقا جديدا في السجون الإسرائيلية
02:57 GMTكوريا الشمالية تنذر باستئناف تجاربها النووية والصاروخية
01:44 GMTالبيت الأبيض يتعهد برد "سريع وصارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا
01:35 GMTالجزائر.. تعليق الدراسة في المدارس لمواجهة كورونا
00:45 GMTالجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه البلاد
أمسمصدر لـ"سبوتنيك": التحالف العربي يقصف قاعدة "الديلمي" ومقر قيادة لـ"أنصار الله" في صنعاء
أمسبايدن يقول إنه ينظر بإمكانية عقد قمة جديدة مع بوتين
أمسالرئيس الأمريكي يرى "تقدما" في المحادثات النووية الإيرانية
أمسبايدن يحذر من "كارثة" إذا غزت روسيا أوكرانيا
أمسمسؤول إيراني بارز يؤكد أن الحظر على بلاده فقد تأثيره
أمسمصر ترافق نيجيريا إلى دور الـ16 بهدف نظيف في شباك السودان... فيديو
أمسحكومة بوركينا فاسو تقول بعد وقفها لـ"فيسبوك" على أراضيها إنها ليست مجبرة على التبرير
أمسالاتحاد الأفريقي يؤكد أنه سيدعم كل الجهود لرأب الصدع وترتيب المرحلة الانتقالية في السودان
أمسسوريا... الرياضة لحماية الأطفال من آثار الحرب
أمسالعراق.. الصدر يستنكر اعتداء معارضين لنتائج الانتخابات على أحزاب داعمة للأغلبية
أمسلبنان يتزود بنفط العراق وغاز مصر وكهرباء الأردن لرفع ساعات التغذية إلى 12