طبيبة روسية تشرح خطوات الاستفادة من الاستحمام بالماء البارد في تقوية جهاز المناعة

تحدثت الطبيبة الروسية آنا إيفيموفا، عن كيفية الاستفادة من هذه الطريقة والخطوات المتبعة لذلك، قائلة: "اخفض درجة حرارة الماء بمقدار درجتين. وبمساعدة مغرفة، اسكب ببطء فوق الساق وبطة القدم (الربلة)، ثم انتقل إلى الوركين ومن ثم إلى الخلف. بعد أسبوع، يمكنك خفض درجة الحرارة بمقدار درجتين أخريين". وتابعت: "قبل الاستحمام المتباين، تحتاج إلى الإحماء، قف تحت الماء الدافئ لمدة خمس دقائق تقريبًا. ثم قم بتشغيل الماء البارد لمدة 15 ثانية، والماء الدافئ لمدة 15 ثانية". ونصحت الطبيبة بإجراء العملية ثلاث مرات ومتابعتها بالوقوف تحت الماء البارد. بزيادة مدة كل جلسة تدريجيا إلى 40-60 ثانية.وأضافت "إذا كان سكب الماء البارد أو الدش المتباين كثيرا بالنسبة لك، فيمكنك البدء باستخدام منشفة. بلل المنشفة بالماء وأفرك جسمك لمدة خمس دقائق، ابدأ بقدميك ثم اصعد. يمكنك جعل الإجراء دوارا عن طريق تبليل المنشفة أولاً في الماء الساخن، ثم في الماء البارد".
تعتبر عملية "تقوية الجسم" باستخدام الماء البارد إحدى أهم الطرق التي تقوم بتقوية الجهاز المناعي وتحسين عمل الدورة الدموية، وإعادة التمثيل الغذائي إلى طبيعته وتزيد من نبرة الجهاز العصبي المركزي.
تحدثت الطبيبة الروسية آنا إيفيموفا، عن كيفية الاستفادة من هذه الطريقة والخطوات المتبعة لذلك، قائلة: "اخفض درجة حرارة الماء بمقدار درجتين. وبمساعدة مغرفة، اسكب ببطء فوق الساق وبطة القدم (الربلة)، ثم انتقل إلى الوركين ومن ثم إلى الخلف. بعد أسبوع، يمكنك خفض درجة الحرارة بمقدار درجتين أخريين".
ونصحت بعدم أخذ حمام بارد بسرعة لأن ذلك سيعرضك لنزلة برد، قائلة: "لا يجب أن تقوم بحمام بارد على الفور، لأن ذلك سيعرضك للإصابة بنزلة برد، ولن تستفيد".
وتابعت: "قبل الاستحمام المتباين، تحتاج إلى الإحماء، قف تحت الماء الدافئ لمدة خمس دقائق تقريبًا. ثم قم بتشغيل الماء البارد لمدة 15 ثانية، والماء الدافئ لمدة 15 ثانية".
ونصحت الطبيبة بإجراء العملية ثلاث مرات ومتابعتها بالوقوف تحت الماء البارد. بزيادة مدة كل جلسة تدريجيا إلى 40-60 ثانية.
وأضافت "إذا كان سكب الماء البارد أو الدش المتباين كثيرا بالنسبة لك، فيمكنك البدء باستخدام منشفة. بلل المنشفة بالماء وأفرك جسمك لمدة خمس دقائق، ابدأ بقدميك ثم اصعد. يمكنك جعل الإجراء دوارا عن طريق تبليل المنشفة أولاً في الماء الساخن، ثم في الماء البارد".