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https://arabic.sputniknews.com/20220120/طرح-نسخة-رخيصة-من-لقاح-ميرك-في-البلدان-الأكثر-فقرا-1056747926.html
طرح نسخة رخيصة من لقاح ميرك في البلدان الأكثر فقرا
طرح نسخة رخيصة من لقاح ميرك في البلدان الأكثر فقرا
أعلنت وكالة تدعمها الأمم المتحدة، اتفاقا مع 30 شركة مصنعة للأدوية، دون براءة اختراع، وذلك لإنتاج نسخ منخفضة التكلفة من أقراص ميرك المخصصة لعلاج فيروس كورونا... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T13:19+0000
2022-01-20T13:19+0000
فيروس كورونا
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وأفادت وكالة "رويترز"، بأن الاتفاق يوسع نطاق توزيع الدواء الذي يرى البعض أنه سلاح لمكافحة الجائحة.وحصل اللقاح على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكشفت نتائج التجارب السريرية، أن العقار يخفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات لدى المرضى في الفئات الضعيفة بنسبة تصل إلى نحو 30 في المئة.وبموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه مجمع براءات اختراع الأدوية مع ميرك، يمكن لسبع وعشرين شركة مصنعة للأدوية دون براءة اختراع من الهند والصين وبلدان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، إنتاج مكونات وأدوية جاهزة.وينص الاتفاق على توزيع العقار في 105 من الدول الأقل تنمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/المغرب-يجيز-عقار-مولنوبيرافير-الذي-تنتجه-شركة-ميرك-لعلاج-كوفيد-19-1055082281.html
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فيروس كورونا

طرح نسخة رخيصة من لقاح ميرك في البلدان الأكثر فقرا

13:19 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya
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أعلنت وكالة تدعمها الأمم المتحدة، اتفاقا مع 30 شركة مصنعة للأدوية، دون براءة اختراع، وذلك لإنتاج نسخ منخفضة التكلفة من أقراص ميرك المخصصة لعلاج فيروس كورونا للبلدان الأكثر فقرا.
وأفادت وكالة "رويترز"، بأن الاتفاق يوسع نطاق توزيع الدواء الذي يرى البعض أنه سلاح لمكافحة الجائحة.
صورة توضح حبوب متنوعة لعدد من المكملات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
المغرب يجيز عقار مولنوبيرافير الذي تنتجه شركة ميرك لعلاج كوفيد-19
7 يناير, 23:02 GMT
وحصل اللقاح على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكشفت نتائج التجارب السريرية، أن العقار يخفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات لدى المرضى في الفئات الضعيفة بنسبة تصل إلى نحو 30 في المئة.
وبموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه مجمع براءات اختراع الأدوية مع ميرك، يمكن لسبع وعشرين شركة مصنعة للأدوية دون براءة اختراع من الهند والصين وبلدان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، إنتاج مكونات وأدوية جاهزة.
وينص الاتفاق على توزيع العقار في 105 من الدول الأقل تنمية.
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