طرح نسخة رخيصة من لقاح ميرك في البلدان الأكثر فقرا

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن الاتفاق يوسع نطاق توزيع الدواء الذي يرى البعض أنه سلاح لمكافحة الجائحة.وحصل اللقاح على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وكشفت نتائج التجارب السريرية، أن العقار يخفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات لدى المرضى في الفئات الضعيفة بنسبة تصل إلى نحو 30 في المئة.وبموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه مجمع براءات اختراع الأدوية مع ميرك، يمكن لسبع وعشرين شركة مصنعة للأدوية دون براءة اختراع من الهند والصين وبلدان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، إنتاج مكونات وأدوية جاهزة.وينص الاتفاق على توزيع العقار في 105 من الدول الأقل تنمية.
وحصل اللقاح على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكشفت نتائج التجارب السريرية، أن العقار يخفض معدلات دخول المستشفيات والوفيات لدى المرضى في الفئات الضعيفة بنسبة تصل إلى نحو 30 في المئة.
وبموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه مجمع براءات اختراع الأدوية مع ميرك، يمكن لسبع وعشرين شركة مصنعة للأدوية دون براءة اختراع من الهند والصين وبلدان في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، إنتاج مكونات وأدوية جاهزة.
وينص الاتفاق على توزيع العقار في 105 من الدول الأقل تنمية.