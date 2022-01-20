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علماء الفلك يرصدون توهجا شمسيا قويا وطويلا قد يعطل شبكة الاتصالات
علماء الفلك يرصدون توهجا شمسيا قويا وطويلا قد يعطل شبكة الاتصالات
قال معهد فيودوروف للجيوفيزياء التطبيقية: "تم تسجيل توهج من الدرجة M5.5 لمدة 21 دقيقة، وكان التوهج مصحوبًا بقذف كتلة إكليلية، واندفاعات من البث اللاسلكي من... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T14:21+0000
2022-01-20T14:28+0000
روسيا
علوم
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ووفقًا للخبراء، يقدَّر تأثير انفجارات الأشعة السينية الشمسية على الغلاف المتأين للأرض عند مستوى R2، وهذا يعني أن التوهج الشمسي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الاتصالات اللاسلكية وأعطال أنظمة الملاحة.ويشار إلى شدة الأشعة السينية للتوهجات الشمسية بسلسلة من الأحرف اللاتينية A ، B ، C ، M ، X ، حيث X تعني أقوى درجة من الإشعاع.وتكررت في الآونة الأخيرة ظواهر كونية غريبة أثارت قلق العلماء.ولوحظت سلسلة من التوهجات الشمسية لليوم الرابع على التوالي، وفقا للموقع الإلكتروني لمختبر علم الفلك والأشعة السينية للشمس التابع لمعهد ليبيديف الفيزيائي في أكاديمية العلوم الروسية.وفي ليلة 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تسجيل ومضة من فئة "م" الأكثر قوة، وتم رفع مؤشر النشاط الشمسي إلى اللون البرتقالي.كما أوضح سيرغي كوزين، رئيس مختبر علم الفلك في معهد ليبيديف، أن سحب البلازما التي تطلقها الشمس في مثل هذه اللحظات يمكن أن تؤدي إلى عاصفة مغناطيسية على الأرض في غضون يومين أو ثلاثة أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/ثقب-أسود-ينسف-الصورة-النمطية-العلمية-يلد-النجوم-عوضا-عن-ابتلاعها-فيديو-1056736603.html
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روسيا, علوم

علماء الفلك يرصدون توهجا شمسيا قويا وطويلا قد يعطل شبكة الاتصالات

14:21 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 20.01.2022)
© REUTERS / NASA/ESAصور الشمس التي إلتقطها مسبار "سولار أوربيتر"
صور الشمس التي إلتقطها مسبار سولار أوربيتر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / NASA/ESA
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قال معهد فيودوروف للجيوفيزياء التطبيقية: "تم تسجيل توهج من الدرجة M5.5 لمدة 21 دقيقة، وكان التوهج مصحوبًا بقذف كتلة إكليلية، واندفاعات من البث اللاسلكي من الأنواع الطيفية من الدرجة الثانية والرابعة".
ووفقًا للخبراء، يقدَّر تأثير انفجارات الأشعة السينية الشمسية على الغلاف المتأين للأرض عند مستوى R2، وهذا يعني أن التوهج الشمسي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الاتصالات اللاسلكية وأعطال أنظمة الملاحة.
ويشار إلى شدة الأشعة السينية للتوهجات الشمسية بسلسلة من الأحرف اللاتينية A ، B ، C ، M ، X ، حيث X تعني أقوى درجة من الإشعاع.
فنان يرسم ثقباً أسوداً هائلاً يتراوح حجمه من ملايين إلى بلايين أضعاف حجم الشمس. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
ثقب أسود "ينسف" الصورة النمطية العلمية... "يلد" النجوم عوضا عن ابتلاعها... فيديو
10:46 GMT
وتكررت في الآونة الأخيرة ظواهر كونية غريبة أثارت قلق العلماء.
ولوحظت سلسلة من التوهجات الشمسية لليوم الرابع على التوالي، وفقا للموقع الإلكتروني لمختبر علم الفلك والأشعة السينية للشمس التابع لمعهد ليبيديف الفيزيائي في أكاديمية العلوم الروسية.
وفي ليلة 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم تسجيل ومضة من فئة "م" الأكثر قوة، وتم رفع مؤشر النشاط الشمسي إلى اللون البرتقالي.
كما أوضح سيرغي كوزين، رئيس مختبر علم الفلك في معهد ليبيديف، أن سحب البلازما التي تطلقها الشمس في مثل هذه اللحظات يمكن أن تؤدي إلى عاصفة مغناطيسية على الأرض في غضون يومين أو ثلاثة أيام.
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