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https://arabic.sputniknews.com/20220120/على-أنغام-أغنية-لنانسي-عجرم-بيلا-حديد-تستعرض-مهاراتها-في-الطبخ-ولف-العنب-فيديو-1056713800.html
على أنغام أغنية لنانسي عجرم... بيلا حديد تستعرض مهاراتها في الطبخ و"لف العنب" (فيديو)
على أنغام أغنية لنانسي عجرم... بيلا حديد تستعرض مهاراتها في الطبخ و"لف العنب" (فيديو)
شاركت عارضة الأزياء بيلا حديد، متابعيها بمقاطع مصورة وهي تظهر مهاراتها في الطبخ وفي "لف ورق العنب". 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T06:41+0000
2022-01-20T06:41+0000
بيلا حديد
الطعام
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ونشرت حديد بصفحتها الخاصة على "إنستغرام"، عبر خاصة الستوريز، مقاطع مصورة وهي تقوم برفقة عائلتها بتحضير طبق من أكلة "ورق العنب" في الوقت الذي جلس فيه الجميع منهمكين بتحضير الطبق.وأرفقت المقطع بأغنية للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، "الحب زي الوتر".يذكر أن حديد كانت قد كشفت في وقت سابق عن مشاركتها في مشروع جديد غير متوقع، يحقق جزءا من أحلام طفولتها، وشاركت صورا لها من أول عمل لها في حياتها.وكشفت حديد بصفحتها في "إنستغرام"، عن صور لها لأول عمل قامت به بعمر 15 عاما، مع تعليق قالت فيه: "لدي بعض الأخبار التي لم أستطع الانتظار للكشف عنها".وتابعت حديد: "وأنا في الـ15 من عمري، لم أكن أتوقع أبدًا أن أحقق ما سيحدث غدًا ... أنا ممتنة جدًا... لا أطيق الانتظار لأريكم واحدة من أكبر النعم في حياتي ... ترقبوا ذلك".
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بيلا حديد, الطعام

على أنغام أغنية لنانسي عجرم... بيلا حديد تستعرض مهاراتها في الطبخ و"لف العنب" (فيديو)

06:41 GMT 20.01.2022
© flickr.com / RenaudD13بيلا حديد
بيلا حديد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© flickr.com / RenaudD13
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شاركت عارضة الأزياء بيلا حديد، متابعيها بمقاطع مصورة وهي تظهر مهاراتها في الطبخ وفي "لف ورق العنب".
ونشرت حديد بصفحتها الخاصة على "إنستغرام"، عبر خاصة الستوريز، مقاطع مصورة وهي تقوم برفقة عائلتها بتحضير طبق من أكلة "ورق العنب" في الوقت الذي جلس فيه الجميع منهمكين بتحضير الطبق.
وأرفقت المقطع بأغنية للمطربة اللبنانية نانسي عجرم، "الحب زي الوتر".
يذكر أن حديد كانت قد كشفت في وقت سابق عن مشاركتها في مشروع جديد غير متوقع، يحقق جزءا من أحلام طفولتها، وشاركت صورا لها من أول عمل لها في حياتها.
وكشفت حديد بصفحتها في "إنستغرام"، عن صور لها لأول عمل قامت به بعمر 15 عاما، مع تعليق قالت فيه: "لدي بعض الأخبار التي لم أستطع الانتظار للكشف عنها".
وتابعت حديد: "وأنا في الـ15 من عمري، لم أكن أتوقع أبدًا أن أحقق ما سيحدث غدًا ... أنا ممتنة جدًا... لا أطيق الانتظار لأريكم واحدة من أكبر النعم في حياتي ... ترقبوا ذلك".
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