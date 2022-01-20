تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
https://arabic.sputniknews.com/20220120/عون-لبنان-ينظر-بريبة-إلى-المواقف-الدولية-التي-تحول-دون-عودة-النازحين-السوريين-لبلادهم-1056742225.html
عون: لبنان ينظر بريبة إلى المواقف الدولية التي تحول دون عودة النازحين السوريين لبلادهم
عون: لبنان ينظر بريبة إلى المواقف الدولية التي تحول دون عودة النازحين السوريين لبلادهم
أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، عن استغرابه من المواقف الدولية التي تحول دون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، رغم توقف القتال في مناطق واسعة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:13+0000
2022-01-20T11:13+0000
أخبار لبنان
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/20/1043232096_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_09b6f69120a08ab7678de9fea07363eb.jpg
الالقاهرة- سبوتنيك. وقال عون خلال استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: "لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة (عودة السوريين لبلادهم) على الرغم من توقف القتال في مناطق سورية واسعة".وجدد عون التأكيد على رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/20/1043232096_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_8568fa706a72ceb10acc7c84a229cd74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, لبنان

عون: لبنان ينظر بريبة إلى المواقف الدولية التي تحول دون عودة النازحين السوريين لبلادهم

11:13 GMT 20.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRميشال عون
ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
تابعنا عبر
أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، عن استغرابه من المواقف الدولية التي تحول دون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، رغم توقف القتال في مناطق واسعة من سوريا.
الالقاهرة- سبوتنيك. وقال عون خلال استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: "لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة (عودة السوريين لبلادهم) على الرغم من توقف القتال في مناطق سورية واسعة".

وأضاف عون: "يأمل لبنان أن يعود الأمن والاستقرار إلى الدول العربية التي شهدت حروباً، وفي مقدمتها، الجارة الأقرب سوريا".

وجدد عون التأكيد على رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية