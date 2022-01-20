عون: لبنان ينظر بريبة إلى المواقف الدولية التي تحول دون عودة النازحين السوريين لبلادهم

الالقاهرة- سبوتنيك. وقال عون خلال استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: "لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة (عودة السوريين لبلادهم) على الرغم من توقف القتال في مناطق سورية واسعة".وجدد عون التأكيد على رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، عن استغرابه من المواقف الدولية التي تحول دون عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، رغم توقف القتال في مناطق واسعة من سوريا.
الالقاهرة- سبوتنيك. وقال عون خلال استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: "لبنان ينظر بريبة إلى مواقف دولية تحول حتى الآن دون هذه العودة (عودة السوريين لبلادهم) على الرغم من توقف القتال في مناطق سورية واسعة".
وأضاف عون: "يأمل لبنان أن يعود الأمن والاستقرار إلى الدول العربية التي شهدت حروباً، وفي مقدمتها، الجارة الأقرب سوريا".
وجدد عون التأكيد على رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفق القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.