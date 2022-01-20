تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
https://arabic.sputniknews.com/20220120/عون-يتعهد-باستكمال-التدقيق-المحاسبي-الجنائي-فيما-تبقى-من-ولايته-1056736995.html
عون يتعهد باستكمال التدقيق المحاسبي الجنائي فيما تبقى من ولايته
عون يتعهد باستكمال التدقيق المحاسبي الجنائي فيما تبقى من ولايته
تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، باتخاذ الإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي، فيما تبقى من ولايته. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T10:49+0000
2022-01-20T10:49+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون حديثه لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان لوي بورلانج خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع أعضاء من اللجنة.وشدد عون على أن "اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا أساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات".وألقى الرئيس اللبناني باللوم على "أحداث كثيرة متراكمة" فيما وصلت إليه البلاد من ظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا، ومنها عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا واقفال المعابر الحدودية، وانتشار جائحة كورونا، والفساد الذي فتك بالإدارة والمؤسسات، وسياسات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت البلاد في ازمة خانقة، على حد تعبيره.وفيما يتعلق بعلاقات لبنان الخارجية، قال عون إن "لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج"، مشيرا إلى أن "مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع عودة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_1b6f0179e05650c632e59ef250c8ed64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

عون يتعهد باستكمال التدقيق المحاسبي الجنائي فيما تبقى من ولايته

10:49 GMT 20.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
تابعنا عبر
تعهد الرئيس اللبناني، ميشال عون، باتخاذ الإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي، فيما تبقى من ولايته.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون حديثه لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان لوي بورلانج خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع أعضاء من اللجنة.

قال عون خلال اللقاء الذي حضرته سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، إنه "يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين للتعبير عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني".

وشدد عون على أن "اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا أساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات".
وألقى الرئيس اللبناني باللوم على "أحداث كثيرة متراكمة" فيما وصلت إليه البلاد من ظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا، ومنها عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا واقفال المعابر الحدودية، وانتشار جائحة كورونا، والفساد الذي فتك بالإدارة والمؤسسات، وسياسات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت البلاد في ازمة خانقة، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بعلاقات لبنان الخارجية، قال عون إن "لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج"، مشيرا إلى أن "مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع عودة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية