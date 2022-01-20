https://arabic.sputniknews.com/20220120/فيديو-يوثق-غضب-رونالدو-عقب-التبديل-ماذا-حدث-1056714567.html

فيديو يوثق غضب رونالدو عقب التبديل... ماذا حدث

فيديو يوثق غضب رونالدو عقب التبديل... ماذا حدث

وثقت الكاميرات حالة الغضب التي سيطرت على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدما أمر مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رالف رانغنيك، باستبداله في مباراة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T06:57+0000

2022-01-20T06:57+0000

2022-01-20T07:07+0000

أخبار الدوري الإنجليزي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056713622_0:0:2503:1407_1920x0_80_0_0_2ae2cf6b30bc6ac5c0e6d552cac43248.jpg

ولم يمض وقت طويل على انطلاق الشوط الثاني في مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، مساء أمس الأربعاء، حتى أمر رانغنيك باستبدال رونالدو، في المباراة المؤجلة، ضمن الجولة الـ17، والتي انتهت بفوز اليونايتد على برينتفورد 3- 1.وبدا الغضب واضحا على وجه رونالدو عندما رأى رقمه على اللوحة الإلكترونية التي يحملها الحكم الرابع، قبل أن يلقي غضبا على الأرض عقب ارتداء السترة على دكة البدلاء، وبدا أنه يتمت بكلمات تعبر عن عدم رضاه عما حدث، وجلس على الدرج المجاور لدكة البدلاء عوضا عن الجلوس على مقاعد الدكة إلى جانب زملائه.وفي إحدى الصور، حاول رانجنيك بمعانقة رونالدو إلا أن الأخير أشاح وجهه على الناحية الثانية وأغمض عينيه وألقى سترته على الأرض غاضبا، وهو ما دفع المدرب الألماني للحديث مع نجمه لشرح أسباب تغييره.ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد بريتفورد عند 23 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الدوري الإنجليزي