فيديو يوثق غضب رونالدو عقب التبديل... ماذا حدث
06:57 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 07:07 GMT 20.01.2022)
© REUTERS / IAN WALTON حالة من الغضب تسيطر على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدما أمر مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رالف رانغنيك، باستبداله في مباراة فريقة مع برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز
وثقت الكاميرات حالة الغضب التي سيطرت على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعدما أمر مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رالف رانغنيك، باستبداله في مباراة "الشياطين الحمر" مع برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يمض وقت طويل على انطلاق الشوط الثاني في مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد، مساء أمس الأربعاء، حتى أمر رانغنيك باستبدال رونالدو، في المباراة المؤجلة، ضمن الجولة الـ17، والتي انتهت بفوز اليونايتد على برينتفورد 3- 1.
Cristiano Ronaldo after being subbed off 😡 pic.twitter.com/hkJHzDJSVF— B/R Football (@brfootball) January 19, 2022
وبدا الغضب واضحا على وجه رونالدو عندما رأى رقمه على اللوحة الإلكترونية التي يحملها الحكم الرابع، قبل أن يلقي غضبا على الأرض عقب ارتداء السترة على دكة البدلاء، وبدا أنه يتمت بكلمات تعبر عن عدم رضاه عما حدث، وجلس على الدرج المجاور لدكة البدلاء عوضا عن الجلوس على مقاعد الدكة إلى جانب زملائه.
وفي إحدى الصور، حاول رانجنيك بمعانقة رونالدو إلا أن الأخير أشاح وجهه على الناحية الثانية وأغمض عينيه وألقى سترته على الأرض غاضبا، وهو ما دفع المدرب الألماني للحديث مع نجمه لشرح أسباب تغييره.
El enojo de Cristiano Ronaldo al ser sustituido en la segunda mitad.#PremierLeague #CristianoRonaldopic.twitter.com/NytCSU0CRW— Ritual Fútbol (@ritual_futbol) January 20, 2022
ورفع مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة حصدها من 21 مباراة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد بريتفورد عند 23 نقطة، ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.