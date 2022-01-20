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فيديو يوثق ماذا حدث للإبل في السعودية بسبب شدة البرد
فيديو يوثق ماذا حدث للإبل في السعودية بسبب شدة البرد
وثق مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ماذا حدث للإبل بسبب تأثير موجة البرد الشديد الحالية في المملكة العربية السعودية. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:32+0000
2022-01-20T11:34+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأظهر المقطع، الذي نشرته "أخبار الوطن" السعودية، عبر "تويتر"، "تجمد الدموع في عيون الإبل في مدينة طريف بعد تدني الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في الآونة الأخيرة".يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في السعودية أعلن الثلاثاء الماضي، أن محافظة طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، متوقعة استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع.
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أخبار السعودية اليوم

فيديو يوثق ماذا حدث للإبل في السعودية بسبب شدة البرد

11:32 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 11:34 GMT 20.01.2022)
© AFP 2021 / Fayez Nureldineعرضت الإبل خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة رماح على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، السعودية 8 يناير 2022
عرضت الإبل خلال النسخة السادسة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بمنطقة رماح على بعد 161 كلم شرق العاصمة الرياض، السعودية 8 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / Fayez Nureldine
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وثق مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ماذا حدث للإبل بسبب تأثير موجة البرد الشديد الحالية في المملكة العربية السعودية.
وأظهر المقطع، الذي نشرته "أخبار الوطن" السعودية، عبر "تويتر"، "تجمد الدموع في عيون الإبل في مدينة طريف بعد تدني الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في الآونة الأخيرة".
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في السعودية أعلن الثلاثاء الماضي، أن محافظة طريف سجلت أدنى درجة حرارة منذ بداية شتاء هذا العام بـ 6 درجات تحت الصفر، متوقعة استمرار موجة البرد على مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع.
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