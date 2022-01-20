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https://arabic.sputniknews.com/20220120/في-لحظات-لصوص-يسرقون-ماكينة-صراف-آلي-من-داخل-متجر-في-أمريكا-فيديو-1056763501.html
في لحظات لصوص يسرقون ماكينة صراف آلي من داخل متجر في أمريكا... فيديو
في لحظات لصوص يسرقون ماكينة صراف آلي من داخل متجر في أمريكا... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة لماكينة صراف آلي وسرقتها بالكامل من داخل أحد المتاجر في ولاية كاليفورنيا في ثواني معدودة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T15:55+0000
2022-01-20T15:55+0000
2022-01-20T15:55+0000
مجتمع
منوعات
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وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة داخل المتجر الذي يقع في جنوب سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة تنفيذ عملية السطو على ماكينة الصراف الآلي، حيث وصفتها وسائل الإعلام بـ"الجريئة".واقتحم اللصوص المتجر بشاحنة مساء الثلاثاء الماضي، وقاموا بخلع الماكينة من مكانها بداخل المتجر ولاذوا بالفرار في ثواني معدودة.وتبحث الشرطة في المدينة عن اللصوص الذين ظهروا في المقطع، حيث أنه مشتبه بهم في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.وناشدت الشرطة الجمهور بالمساعدة في تحديد هوية اللصوص الذين يقول رجال الشرطة إنهم ارتكبوا 6 سرقات مشابهة على الأقل.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
في لحظات لصوص يسرقون ماكينة صراف آلي من داخل متجر في أمريكا... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر عملية سرقة لماكينة صراف آلي وسرقتها بالكامل من داخل أحد المتاجر في ولاية كاليفورنيا في ثواني معدودة.
وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة داخل المتجر الذي يقع في جنوب سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظة تنفيذ عملية السطو على ماكينة الصراف الآلي، حيث وصفتها وسائل الإعلام بـ"الجريئة".
واقتحم اللصوص المتجر بشاحنة مساء الثلاثاء الماضي، وقاموا بخلع الماكينة من مكانها بداخل المتجر ولاذوا بالفرار في ثواني معدودة.
وتبحث الشرطة في المدينة عن اللصوص الذين ظهروا في المقطع، حيث أنه مشتبه بهم في العديد من عمليات السطو على أجهزة الصراف الآلي.
وناشدت الشرطة الجمهور بالمساعدة في تحديد هوية اللصوص الذين يقول رجال الشرطة إنهم ارتكبوا 6 سرقات مشابهة على الأقل.