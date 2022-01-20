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https://arabic.sputniknews.com/20220120/قذيفة-آر-بي-جي-7-تخترق-جدارا-عرضه-30-سم-فيديو-1056712505.html
قذيفة "آر بي جي-7" تخترق جدارا عرضه 30 سم... فيديو
قذيفة "آر بي جي-7" تخترق جدارا عرضه 30 سم... فيديو
أجرى متخصصو الأسلحة اختبارا لقذيفة "آر بي جي-7" أظهر بوضوح كيف أطلقت القذائف على العديد من العوائق، بما في ذلك سلسلة من النوافذ الزجاجية وأكياس الرمل وجدار... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T05:41+0000
2022-01-20T05:41+0000
رصد عسكري
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تم تصميم القاذف المحمول "آر بي جي" لمحاربة الدبابات، لكن النزاعات المحلية أظهرت أن هذا السلاح يستخدم بشكل فعال لأغراض أخرى أيضًا. قرر مؤلفو الفيديو أن يكتشفوا عمليًا ما يمكن أن يوقف قاذف "آر بي جي".أولاً، قليل من التاريخ: تم إنشاء آر بي جي عام 1961، لكن التصميم كان ناجحًا للغاية لدرجة أنه لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم.عند اختبار القاذف، حاول مؤلفو الفيديو أولاً اختراق سلسلة من النوافذ الزجاجية المثبتة الواحدة تلو الأخرى والمحمية بشبكة. أدى الانفجار اللامع للقذيفة إلى إزالة جميع العوائق القائمة.تم اختيار جدار مبنى باعتباره العقبة الثانية أمام "آر بي جي". عند الضربة، تبين أن الدمار كان غير متوقع بالنسبة للشخص العادي، ولكنه متسق تمامًا مع فكرة المصممين. كان الجدار، الذي بلغت سماكته أربعة قراميد (حوالي 30 سم).كانت العقبة الثالثة أمام "آر بي جي" هي أكياس الرمل الثقيلة، التي غالبًا ما تستخدم لحماية مواقع المشاة، كما يتم تكديسها أحيانًا على مركبات مدرعة خفيفة.
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رصد عسكري

قذيفة "آر بي جي-7" تخترق جدارا عرضه 30 سم... فيديو

05:41 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Igor Zaremboآر بي جي
آر بي جي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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أجرى متخصصو الأسلحة اختبارا لقذيفة "آر بي جي-7" أظهر بوضوح كيف أطلقت القذائف على العديد من العوائق، بما في ذلك سلسلة من النوافذ الزجاجية وأكياس الرمل وجدار مبنى.
تم تصميم القاذف المحمول "آر بي جي" لمحاربة الدبابات، لكن النزاعات المحلية أظهرت أن هذا السلاح يستخدم بشكل فعال لأغراض أخرى أيضًا. قرر مؤلفو الفيديو أن يكتشفوا عمليًا ما يمكن أن يوقف قاذف "آر بي جي".
أولاً، قليل من التاريخ: تم إنشاء آر بي جي عام 1961، لكن التصميم كان ناجحًا للغاية لدرجة أنه لا يزال قيد الاستخدام حتى اليوم.
عند اختبار القاذف، حاول مؤلفو الفيديو أولاً اختراق سلسلة من النوافذ الزجاجية المثبتة الواحدة تلو الأخرى والمحمية بشبكة. أدى الانفجار اللامع للقذيفة إلى إزالة جميع العوائق القائمة.
تم اختيار جدار مبنى باعتباره العقبة الثانية أمام "آر بي جي". عند الضربة، تبين أن الدمار كان غير متوقع بالنسبة للشخص العادي، ولكنه متسق تمامًا مع فكرة المصممين. كان الجدار، الذي بلغت سماكته أربعة قراميد (حوالي 30 سم).
كانت العقبة الثالثة أمام "آر بي جي" هي أكياس الرمل الثقيلة، التي غالبًا ما تستخدم لحماية مواقع المشاة، كما يتم تكديسها أحيانًا على مركبات مدرعة خفيفة.
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05:41 GMTقذيفة "آر بي جي-7" تخترق جدارا عرضه 30 سم... فيديو
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