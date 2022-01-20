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https://arabic.sputniknews.com/20220120/قوات-العمالقة-في-اليمن-تعلن-اكتشاف-جريمة-حوثية-غير-مسبوقة-في-مأرب-فيديو-1056713977.html
قوات العمالقة في اليمن تعلن اكتشاف "جريمة حوثية غير مسبوقة" في مأرب... فيديو
قوات العمالقة في اليمن تعلن اكتشاف "جريمة حوثية غير مسبوقة" في مأرب... فيديو
أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "قوات العمالقة"، عثرت على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، وضعتها جماعة "أنصار الله"، داخل كراتين إغاثية في مديرية حريب... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T06:45+0000
2022-01-20T06:45+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عثرت قوات العمالقة، على عشرات الصناديق وكراتين الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وبداخلها مئات الألغام والعبوات الناسفة، مختلفة الأشكال والأحجام، مخزنة من قبل المليشيات الحوثية"، مؤكدة أنها جريمة حوثية، غير مسبوقة".واتهمت العمالقة، أنصار الله "باستغلال أدوات المنظمات الإغاثية الدولية في قتل وترويع اليمنيّين"، مشيرة إلى أن "مليشيات الحوثي استخدمت كراتين الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ووضعت بداخلها الألغام والعبوات الناسفة، لنقلها لجبهات القتال، في حريب جنوب مأرب.وكان وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، أشار في سلسلة تغريدات على "تويتر" إلى أن القوات اليمنية بمؤازرة عدة أطراف سيطرت على مناطق جديدة جنوبي مأرب.وقال الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر" إن "أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يواصلون التقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب".وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، اثر إطلاق الأخيرة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن

قوات العمالقة في اليمن تعلن اكتشاف "جريمة حوثية غير مسبوقة" في مأرب... فيديو

06:45 GMT 20.01.2022
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن "قوات العمالقة"، عثرت على كمية كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، وضعتها جماعة "أنصار الله"، داخل كراتين إغاثية في مديرية حريب بمحافظة مأرب.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عثرت قوات العمالقة، على عشرات الصناديق وكراتين الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، وبداخلها مئات الألغام والعبوات الناسفة، مختلفة الأشكال والأحجام، مخزنة من قبل المليشيات الحوثية"، مؤكدة أنها جريمة حوثية، غير مسبوقة".
واتهمت العمالقة، أنصار الله "باستغلال أدوات المنظمات الإغاثية الدولية في قتل وترويع اليمنيّين"، مشيرة إلى أن "مليشيات الحوثي استخدمت كراتين الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، ووضعت بداخلها الألغام والعبوات الناسفة، لنقلها لجبهات القتال، في حريب جنوب مأرب.
وكان وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، أشار في سلسلة تغريدات على "تويتر" إلى أن القوات اليمنية بمؤازرة عدة أطراف سيطرت على مناطق جديدة جنوبي مأرب.
وقال الوزير اليمني في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر" إن "أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يواصلون التقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب".
وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، اثر إطلاق الأخيرة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
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