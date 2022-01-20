كيروش يعلق على صعود منتخب مصر لدور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء.وقال كيروش، إن لاعبي المنتخب المصري لديهم روح عالية، مضيفا: "رغم فقدان ٣ مدافعين، إلا أن الفريق أظهر الكفاءة والثبات اللذان يؤكدان أننا فريق واحد بغض النظر عن الأسماء"، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.ولفت إلى أن مصر استطاعت الفوز على فريق منظم يعتمد على المرتدات، مضيفا: "كان لدى المنتخب السوداني أمل في تغيير النتيجة حتى نهاية المباراة".ولفت المدير الفني للمنتخب المصري إلى أن لاعبي المنتخب قاموا بدور دفاعي استطاع إيقاف خطورة الهجمات المرتدة للمنتخب السوداني، مضيفا: "لكننا استطعنا بناء الهجمات من الخلف بصورة جيدة".ولفت كيروش إلى أن الجماهير استمتعت بلعب محمد صلاح، مضيفا: "الأداء الهجومي كان واضحا وتسبب في تراجع مدافعي السودان".وعن المباريات المقبلة قال كيروش: "علينا أن نلعب من أجل الفوز فقط"، مضيفا: "المباريات المقبلة هي البداية الحقيقية لكأس الأمم الأفريقية".يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون انطلقت في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل.