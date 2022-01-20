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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/كيروش-يعلق-على-صعود-منتخب-مصر-لدور-الـ-16-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-1056746071.html
كيروش يعلق على صعود منتخب مصر لدور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية
كيروش يعلق على صعود منتخب مصر لدور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية
علق المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، على صعود المنتخب المصري لدور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:50+0000
2022-01-20T12:50+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء.وقال كيروش، إن لاعبي المنتخب المصري لديهم روح عالية، مضيفا: "رغم فقدان ٣ مدافعين، إلا أن الفريق أظهر الكفاءة والثبات اللذان يؤكدان أننا فريق واحد بغض النظر عن الأسماء"، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.ولفت إلى أن مصر استطاعت الفوز على فريق منظم يعتمد على المرتدات، مضيفا: "كان لدى المنتخب السوداني أمل في تغيير النتيجة حتى نهاية المباراة".ولفت المدير الفني للمنتخب المصري إلى أن لاعبي المنتخب قاموا بدور دفاعي استطاع إيقاف خطورة الهجمات المرتدة للمنتخب السوداني، مضيفا: "لكننا استطعنا بناء الهجمات من الخلف بصورة جيدة".ولفت كيروش إلى أن الجماهير استمتعت بلعب محمد صلاح، مضيفا: "الأداء الهجومي كان واضحا وتسبب في تراجع مدافعي السودان".وعن المباريات المقبلة قال كيروش: "علينا أن نلعب من أجل الفوز فقط"، مضيفا: "المباريات المقبلة هي البداية الحقيقية لكأس الأمم الأفريقية".يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون انطلقت في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصر-ترافق-نيجيريا-إلى-دور-الـ16-بهدف-نظيف-في-شباك-السودان-فيديو-1056710044.html
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رياضة

كيروش يعلق على صعود منتخب مصر لدور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية

12:50 GMT 20.01.2022
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Victor R. Caivano
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علق المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش، على صعود المنتخب المصري لدور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية 2021، التي تستضيفها الكاميرون.
وتأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 في بطولة الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء.
وقال كيروش، إن لاعبي المنتخب المصري لديهم روح عالية، مضيفا: "رغم فقدان ٣ مدافعين، إلا أن الفريق أظهر الكفاءة والثبات اللذان يؤكدان أننا فريق واحد بغض النظر عن الأسماء"، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.
ولفت إلى أن مصر استطاعت الفوز على فريق منظم يعتمد على المرتدات، مضيفا: "كان لدى المنتخب السوداني أمل في تغيير النتيجة حتى نهاية المباراة".
ولفت المدير الفني للمنتخب المصري إلى أن لاعبي المنتخب قاموا بدور دفاعي استطاع إيقاف خطورة الهجمات المرتدة للمنتخب السوداني، مضيفا: "لكننا استطعنا بناء الهجمات من الخلف بصورة جيدة".
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
مصر ترافق نيجيريا إلى دور الـ16 بهدف نظيف في شباك السودان... فيديو
أمس, 21:34 GMT
ولفت كيروش إلى أن الجماهير استمتعت بلعب محمد صلاح، مضيفا: "الأداء الهجومي كان واضحا وتسبب في تراجع مدافعي السودان".
وعن المباريات المقبلة قال كيروش: "علينا أن نلعب من أجل الفوز فقط"، مضيفا: "المباريات المقبلة هي البداية الحقيقية لكأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "هذا وقت العطاء… علينا أن ندخل بثقة أمام من يلعب ضدنا في المباريات المقبلة".

يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون انطلقت في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى الـ 6 من فبراير/ شباط المقبل.
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