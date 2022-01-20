لافروف وعبد اللهيان يتباحثان بشأن الملف النووي الإيراني

وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها: "تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا المتعلقة بالسياسة العالمية، وآفاق تطوير التعاون الروسي الإيراني، بما في ذلك تطوير الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية".وأضاف البيان: "كما تم التركيز على الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي لا تزال أهم اتفاق في مجال عدم الانتشار"، وأكد الجانبان "عزمهما على مواصلة مفاوضات فيينا من أجل استعادة الاتفاق النووي في صيغته الأصلية".وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثاتهما في موسكو حددا الساعة بشأن الموضوعات الرئيسية في القضايا الإقليمية، بما في ذلك أفغانستان وسوريا".وجاء في التقرير أن "الوزراء دققوا ساعاتهم في موضوعات رئيسية أخرى تتعلق بالمشاكل الإقليمية، بما في ذلك أفغانستان وسوريا ومنطقة القوقاز وبحر قزوين".وأفادت وزارة الخارجية الروسية أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقا خلال محادثات في موسكو على زيادة التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا".وجاء في تعليق على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تم الاتفاق على زيادة التعاون في مكافحة جائحة COVID-19على أساس حوار راسخ بين الإدارات ذات الصلة في البلدين".يشار إلى أن الوزراء تطرقوا أيضًا إلى بعض قضايا السياسة العالمية، وآفاق تطوير التعاون الروسي الإيراني، بما في ذلك تطوير الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية المشتركة.
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أكد الوزيران عزمهما مواصلة مفاوضات فيينا من أجل استئناف الاتفاق النووي في صيغته الأصلية.
وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها: "تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا المتعلقة بالسياسة العالمية، وآفاق تطوير التعاون الروسي الإيراني، بما في ذلك تطوير الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية". وأضاف البيان: "كما تم التركيز على الموقف حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي لا تزال أهم اتفاق في مجال عدم الانتشار"، وأكد الجانبان "عزمهما على مواصلة مفاوضات فيينا من أجل استعادة الاتفاق النووي في صيغته الأصلية".
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال محادثاتهما في موسكو حددا الساعة بشأن الموضوعات الرئيسية في القضايا الإقليمية، بما في ذلك أفغانستان وسوريا".
وجاء في التقرير أن "الوزراء دققوا ساعاتهم في موضوعات رئيسية أخرى تتعلق بالمشاكل الإقليمية، بما في ذلك أفغانستان وسوريا ومنطقة القوقاز وبحر قزوين".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية أن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقا خلال محادثات في موسكو على زيادة التعاون بين البلدين في مكافحة فيروس كورونا".
يشار إلى أن الوزراء تطرقوا أيضًا إلى بعض قضايا السياسة العالمية، وآفاق تطوير التعاون الروسي الإيراني، بما في ذلك تطوير الحوار السياسي، والتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والإنساني، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية المشتركة.