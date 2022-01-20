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لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني في موسكو
لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني في موسكو
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T08:55+0000
2022-01-20T08:55+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا "اليوم، سيجري وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، محادثات مع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية الموجود في موسكو في إطار زيارة الرئيس الإيراني الأولى لروسيا".وأشارت إلى أن الوزراء سيناقشون حالة وآفاق العلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك "مختلف جوانب التعاون في المجال الاقتصادي مع التركيز على تنفيذ المشاريع الثنائية الرئيسية".وأضافت زاخاروفا "من المتوقع أيضا تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الدولية، لا سيما حول الوضع حول عملية التفاوض في فيينا حول استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".
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روسيا

لافروف يلتقي وزير الخارجية الإيراني في موسكو

08:55 GMT 20.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في استوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس، حيث سيناقشان مشاريع في الاقتصاد والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقالت زاخاروفا "اليوم، سيجري وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، محادثات مع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية الموجود في موسكو في إطار زيارة الرئيس الإيراني الأولى لروسيا".
وأشارت إلى أن الوزراء سيناقشون حالة وآفاق العلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك "مختلف جوانب التعاون في المجال الاقتصادي مع التركيز على تنفيذ المشاريع الثنائية الرئيسية".
وأضافت زاخاروفا "من المتوقع أيضا تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات الدولية، لا سيما حول الوضع حول عملية التفاوض في فيينا حول استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة".
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