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https://arabic.sputniknews.com/20220120/لحظة-انفجار-إطار-سيارة-منطلقة-على-طريق-جبلي-فيديو-1056719106.html
لحظة انفجار إطار سيارة منطلقة على طريق جبلي... فيديو
لحظة انفجار إطار سيارة منطلقة على طريق جبلي... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مرعبة لانفجار إطار سيارة منطلقة فوق طريق جبلي سريع. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T08:36+0000
2022-01-20T08:36+0000
2022-01-20T08:51+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو، الذي التقط بواسطة كاميرا مثبتة في لوحة تحكم إحدى السيارات، لحظة انفجار إطار السيارة المنطلقة على طريق فوق مرتفع جبلي، ما زاد من خطورة الحادث.فقد قائد السيارة السيطرة عليها عقب انفجار إطارها فانحرف إلى أحد جانبي الطريق، وكادت السيارة تنقلب لكنها لحسن الحظ توقفت بسلام دون وقوع خسائر كبيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة انفجار إطار سيارة منطلقة على طريق جبلي... فيديو 08:36 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 08:51 GMT 20.01.2022)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مرعبة لانفجار إطار سيارة منطلقة فوق طريق جبلي سريع.
ويظهر الفيديو، الذي التقط بواسطة كاميرا مثبتة في لوحة تحكم إحدى السيارات، لحظة انفجار إطار السيارة المنطلقة على طريق فوق مرتفع جبلي، ما زاد من خطورة الحادث.
فقد قائد السيارة السيطرة عليها عقب انفجار إطارها فانحرف إلى أحد جانبي الطريق، وكادت السيارة تنقلب لكنها لحسن الحظ توقفت بسلام دون وقوع خسائر كبيرة.