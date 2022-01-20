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https://arabic.sputniknews.com/20220120/لحظة-نجاة-سيدة-من-الدهس-على-سكة-مترو-فيديو-1056716090.html
لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو... فيديو
لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T07:34+0000
2022-01-20T07:34+0000
2022-01-20T07:36+0000
نادي الفيديو
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وبحسب المقطع الذي تم تداوله نقلا عن كاميرات المراقبة الموجودة في المحطة، فإن القطار توقف على مسافة قريبة جدا من السيدة التي كانت على سكته بوضع الاستلقاء.ويظهر المقطع قيام شاب بدفع السيدة التي كانت تنتظر القطار، اتجاه السكة.يذكر أن الحادثة وقعت في محطة روجير ببروكسل مساء الجمعة الماضية، وتم اعتقال الجاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو... فيديو 07:34 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 07:36 GMT 20.01.2022)
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو.
وبحسب المقطع الذي تم تداوله نقلا عن كاميرات المراقبة الموجودة في المحطة، فإن القطار توقف على مسافة قريبة جدا من السيدة التي كانت على سكته بوضع الاستلقاء.
ويظهر المقطع قيام شاب بدفع السيدة التي كانت تنتظر القطار، اتجاه السكة.
يذكر أن الحادثة وقعت في محطة روجير ببروكسل مساء الجمعة الماضية، وتم اعتقال الجاني.