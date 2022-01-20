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https://arabic.sputniknews.com/20220120/لحظة-نجاة-سيدة-من-الدهس-على-سكة-مترو-فيديو-1056716090.html
لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو... فيديو
لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T07:34+0000
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وبحسب المقطع الذي تم تداوله نقلا عن كاميرات المراقبة الموجودة في المحطة، فإن القطار توقف على مسافة قريبة جدا من السيدة التي كانت على سكته بوضع الاستلقاء.ويظهر المقطع قيام شاب بدفع السيدة التي كانت تنتظر القطار، اتجاه السكة.يذكر أن الحادثة وقعت في محطة روجير ببروكسل مساء الجمعة الماضية، وتم اعتقال الجاني.
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لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو... فيديو

07:34 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 07:36 GMT 20.01.2022)
© CCمحطة مترو (صورة أرشيفية)
محطة مترو (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© CC
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة نجاة سيدة من الدهس على سكة مترو.
وبحسب المقطع الذي تم تداوله نقلا عن كاميرات المراقبة الموجودة في المحطة، فإن القطار توقف على مسافة قريبة جدا من السيدة التي كانت على سكته بوضع الاستلقاء.
ويظهر المقطع قيام شاب بدفع السيدة التي كانت تنتظر القطار، اتجاه السكة.
يذكر أن الحادثة وقعت في محطة روجير ببروكسل مساء الجمعة الماضية، وتم اعتقال الجاني.
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