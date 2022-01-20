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https://arabic.sputniknews.com/20220120/للاطمئنان-على-صحته-وزير-خارجية-تركيا-يتصل-بنظيره-الإسرائيلي-لأول-مرة-منذ-2008--1056769767.html
للاطمئنان على صحته... وزير خارجية تركيا يتصل بنظيره الإسرائيلي لأول مرة منذ 2008
للاطمئنان على صحته... وزير خارجية تركيا يتصل بنظيره الإسرائيلي لأول مرة منذ 2008
الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يتحدث، اليوم الخميس، إلى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، هاتفيا، في ظل تحسن العلاقات بين البلدين. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T19:06+0000
2022-01-20T19:06+0000
2022-01-20T19:10+0000
أخبار تركيا اليوم
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ووفقا لمكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، اتصل تشاووش أوغلو للاطمئنان على صحة لابيد بعد تشخيص إصابته بمرض "كوفيد 19".وتعد هذه المكالمة الهاتفية الأولى التي يعلن عنها بين وزيري خارجية إسرائيل وتركيا، منذ 13 عاما، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".في الأسبوع الماضي، تلقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لتقديم العزاء في وفاة والدته.ولاحقا قال أردوغان، إنه يتواصل مع هرتزوغ، وإنه يمكن أن يزور تركيا. وعلق أردوغان على احتمالية التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، مؤكدا أن "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/مسؤولون-الرئيس-الإسرائيلي-تلقى-دعوة-من-أردوغان-لزيارة-تركيا-1056503799.html
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أخبار تركيا اليوم
للاطمئنان على صحته... وزير خارجية تركيا يتصل بنظيره الإسرائيلي لأول مرة منذ 2008 19:06 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 19:10 GMT 20.01.2022)
الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يتحدث، اليوم الخميس، إلى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، هاتفيا، في ظل تحسن العلاقات بين البلدين.
ووفقا لمكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، اتصل تشاووش أوغلو للاطمئنان على صحة لابيد بعد تشخيص إصابته بمرض "كوفيد 19".
وتعد هذه المكالمة الهاتفية الأولى التي يعلن عنها بين
وزيري خارجية إسرائيل وتركيا
، منذ 13 عاما، بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
في الأسبوع الماضي، تلقى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ،
اتصالا هاتفيا من نظيره التركي
، رجب طيب أردوغان، لتقديم العزاء في وفاة والدته.
ولاحقا قال أردوغان، إنه يتواصل مع هرتزوغ، وإنه
يمكن أن يزور تركيا
. وعلق أردوغان على احتمالية التعاون مع إسرائيل في شرق المتوسط، مؤكدا أن "الهدف هو إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية".