لوكاشينكو يصاب بسلالة أوميكرون

وقال لوكاشينكو: "نلاحظ أن هذا أوميكرون هو فيروس مختلف تمامًا، ربما نظن أنه إنفلونزا معتاد. أقول هذا كشخص كان مريضًا بأوميكرون للمرة الثانية".أشار لوكاشينكو إلى أن روسيا اتخذت مسارا صحيحا في مكافحة الوباء وعلاج الناس، قائلا: "اتبعت روسيا مسارا صحيحا. هذا هو العلاج في العيادات بشكل أساسي. هذا الفيروس ليس خطيرا. طبعا يوجد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والربو والسرطان والسكري. بالطبع عليهم أن يكونوا حذرين، لكن لا داعي للقلق كثيرًا، عليك فقط أن تعيش".وكان لوكاشينكو قد أصيب بفيروس كورونا في يوليو/تموز 2020 دون ظهور أعراض.
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "إنه لايؤدي إلى التهاب رئوي. على سبيل المثال، لقد تحملته دون الجلوس في المنزل ولاحظت ذلك فقط في النهاية، عندما تم إجراء اختبار".
أشار لوكاشينكو إلى أن روسيا اتخذت مسارا صحيحا في مكافحة الوباء وعلاج الناس، قائلا: "اتبعت روسيا مسارا صحيحا. هذا هو العلاج في العيادات بشكل أساسي. هذا الفيروس ليس خطيرا. طبعا يوجد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والربو والسرطان والسكري. بالطبع عليهم أن يكونوا حذرين، لكن لا داعي للقلق كثيرًا، عليك فقط أن تعيش".
وكان لوكاشينكو قد أصيب بفيروس كورونا في يوليو/تموز 2020 دون ظهور أعراض.