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لوكاشينكو يصاب بسلالة أوميكرون
لوكاشينكو يصاب بسلالة أوميكرون
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في لقاء مع رئيس جمهورية تيفا في روسيا الاتحادية، فلاديسلاف خوفاليغ، أنه أصيب مرة أخرى بفيروس كورونا، وهذه المرة بسلالة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T10:36+0000
2022-01-20T10:35+0000
العالم
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وقال لوكاشينكو: "نلاحظ أن هذا أوميكرون هو فيروس مختلف تمامًا، ربما نظن أنه إنفلونزا معتاد. أقول هذا كشخص كان مريضًا بأوميكرون للمرة الثانية".أشار لوكاشينكو إلى أن روسيا اتخذت مسارا صحيحا في مكافحة الوباء وعلاج الناس، قائلا: "اتبعت روسيا مسارا صحيحا. هذا هو العلاج في العيادات بشكل أساسي. هذا الفيروس ليس خطيرا. طبعا يوجد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والربو والسرطان والسكري. بالطبع عليهم أن يكونوا حذرين، لكن لا داعي للقلق كثيرًا، عليك فقط أن تعيش".وكان لوكاشينكو قد أصيب بفيروس كورونا في يوليو/تموز 2020 دون ظهور أعراض.
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لوكاشينكو يصاب بسلالة أوميكرون

10:36 GMT 20.01.2022
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في لقاء مع رئيس جمهورية تيفا في روسيا الاتحادية، فلاديسلاف خوفاليغ، أنه أصيب مرة أخرى بفيروس كورونا، وهذه المرة بسلالة أوميكرون، حسب وكالة "بيلتا".
وقال لوكاشينكو: "نلاحظ أن هذا أوميكرون هو فيروس مختلف تمامًا، ربما نظن أنه إنفلونزا معتاد. أقول هذا كشخص كان مريضًا بأوميكرون للمرة الثانية".

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "إنه لايؤدي إلى التهاب رئوي. على سبيل المثال، لقد تحملته دون الجلوس في المنزل ولاحظت ذلك فقط في النهاية، عندما تم إجراء اختبار".

أشار لوكاشينكو إلى أن روسيا اتخذت مسارا صحيحا في مكافحة الوباء وعلاج الناس، قائلا: "اتبعت روسيا مسارا صحيحا. هذا هو العلاج في العيادات بشكل أساسي. هذا الفيروس ليس خطيرا. طبعا يوجد كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والربو والسرطان والسكري. بالطبع عليهم أن يكونوا حذرين، لكن لا داعي للقلق كثيرًا، عليك فقط أن تعيش".
وكان لوكاشينكو قد أصيب بفيروس كورونا في يوليو/تموز 2020 دون ظهور أعراض.
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