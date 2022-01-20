ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرفها المركزي

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للمصرف المركزي أن "الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي سالم الحبري في لقائهما اليوم الخميس الموافق 2022/1/20، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة".وتابع البيان: "تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها".ولفت إلى أن "خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية".
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وذلك عبر تنفيذ خارطة متفق عليها من قبل.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للمصرف المركزي أن "الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي سالم الحبري في لقائهما اليوم الخميس الموافق 2022/1/20، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة".
وتابع البيان: "تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها".
ولفت إلى أن "خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية".