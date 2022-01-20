تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220120/ليبيا-تعلن-الانطلاق-الفعلي-لعملية-إعادة-توحيد-مصرفها-المركزي-1056746449.html
ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرفها المركزي
ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرفها المركزي
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وذلك عبر تنفيذ خارطة متفق عليها من قبل. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:52+0000
2022-01-20T12:52+0000
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053922749_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_695df4e0b30470b1c2e6c8a7aecd6d24.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للمصرف المركزي أن "‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي سالم الحبري في لقائهما اليوم الخميس الموافق 2022/1/20، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة".وتابع البيان: "تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها".ولفت إلى أن "خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1053922749_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_497e8aac3d0023c3206dc64b98d0d2de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, ليبيا

ليبيا تعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرفها المركزي

12:52 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021
 طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
تابعنا عبر
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وذلك عبر تنفيذ خارطة متفق عليها من قبل.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان للمصرف المركزي أن "‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، أعلنه محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ السيد علي سالم الحبري في لقائهما اليوم الخميس الموافق 2022/1/20، وذلك تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة".
وتابع البيان: "تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها".
ولفت إلى أن "خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية