محكمة الاستئناف الفرنسية تؤيد حكما ضد "تويتر"

وحسب "رويترز"، قضت محكمة الاستئناف في باريس، بأن على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر الكشف عن تفاصيل ما تفعله للتصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا.ونقلت عن مصدر قضائي، تأكيده أن هذا الحكم يعطي انتصارا لجماعات الدفاع التي تقول إن الشبكة الاجتماعية لا تفعل ما يكفي لتضييق الخناق على المحتوى الذي يحض على الكراهية.ويتضمن القرار أيضًا إلزام "تويتر" بالإفصاح عن أي مستندات تعاقدية وإدارية وتجارية وتقنية من شأنها أن تساعد في تحديد الوسائل المالية والبشرية التي وضعها لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا.وحكمت المحكمة وقتها بإلزام "تويتر" تقديم تفاصيل واضحة عن طبيعة هؤلاء الموظفين في منصته الفرنسية.
ونقلت عن مصدر قضائي، تأكيده أن هذا الحكم يعطي انتصارا لجماعات الدفاع التي تقول إن الشبكة الاجتماعية لا تفعل ما يكفي لتضييق الخناق على المحتوى الذي يحض على الكراهية.
ويعتبر الحكم بهذه الصورة مؤيدا لقرار صادر عن محكمة أدنى أمرت تويتر بتقديم تفاصيل حول عدد الأشخاص الذين توظفهم، وجنسيتهم، وتوطينهم، ولغتهم المنطوقة، لإدارة المحتوى على النسخة الفرنسية من المنصة.
ويتضمن القرار أيضًا إلزام "تويتر" بالإفصاح عن أي مستندات تعاقدية وإدارية وتجارية وتقنية من شأنها أن تساعد في تحديد الوسائل المالية والبشرية التي وضعها لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا.
وكانت جمعيات حقوقية ومنظمات مدنية منها اتحاد الطلاب اليهود الفرنسيين، وجمعية إس أو إس وسوس هومافبن، قد رفعت دعوى أمام القضاء الفرنسي في شهر يوليو/ تموز الماضي، ضد توظيف تويتر أشخاصا يحضون على الكراهية ضد فرنسا.
وحكمت المحكمة وقتها بإلزام "تويتر" تقديم تفاصيل واضحة عن طبيعة هؤلاء الموظفين في منصته الفرنسية.