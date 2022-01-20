مراسلة تلفزيونية تستكمل البث رغم اصطدام سيارة بها... فيديو

ويبين الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جذب مليوني مشاهدة، اصطدام سيارة بمراسلة إخبارية تلفزيونية من غرب ولاية فيرجينيا الأمريكية على الهواء مباشرة، مساء أمس الأربعاء.وبينما كانت تباشر المراسلة، توري يورغي، من محطة "WSAZ-TV" عملها أمام الكاميرا، وتقدم تقريرها عن انقطاع خط المياه الرئيسي، قامت سيارة من خلفها بصدها لتسقط على الأرض.وبعد اختفائها لثوان على الشاشة، عادت يورجي (25 عاما) من جديد وقالت لزميلها المذيع في الاستوديو: "لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير، لقد صدمتني بالفعل سيارة في الكلية، لقد مضت حياتي كلها أمام عيني، لكن هذا بث تلفزيوني مباشر وكل شيء على ما يرام".وطمأنت المراسلة سائق السيارة التي صدمها بأنها بخير.ورغم انتهاء المراسلة من تقديم تقريرها، إلا أنها بدت مهتزة من الحادث بشكل واضح.وتصادف أن الحادث تزامن مع أسبوع عملها الأخير في المحطة التلفزيونية.
تعرضت مراسلة تلفزيونية لحادث أثناء تقديم تقريرها على الهواء مباشرة، لكنها سرعان ما عادت للظهور من جديد، وواصلت عملها.
ويبين الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جذب مليوني مشاهدة، اصطدام سيارة بمراسلة إخبارية تلفزيونية من غرب ولاية فيرجينيا الأمريكية على الهواء مباشرة، مساء أمس الأربعاء.
وبينما كانت تباشر المراسلة، توري يورغي، من محطة "WSAZ-TV" عملها أمام الكاميرا، وتقدم تقريرها عن انقطاع خط المياه الرئيسي، قامت سيارة من خلفها بصدها لتسقط على الأرض.
وبعد اختفائها لثوان على الشاشة، عادت يورجي (25 عاما) من جديد وقالت لزميلها المذيع في الاستوديو: "لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير، لقد صدمتني بالفعل سيارة في الكلية، لقد مضت حياتي كلها أمام عيني، لكن هذا بث تلفزيوني مباشر وكل شيء على ما يرام".
وطمأنت المراسلة سائق السيارة التي صدمها بأنها بخير.
West Virginia TV reporter @toriyorgeytv gets hit by a car but finishes her shot.