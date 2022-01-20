مسؤول يمني يستبعد العودة للمسار السياسي نتيجة للجهود الأمريكية

جاء ذلك على خلفية الجولة التي من المقرر أن يجريها المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركينغ، لدول الخليج، هذا الأسبوع "لتنشيط جهود السلام"، بعد الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله"، على دولة الإمارات.وأرجع غلاب ذلك، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى قيام "جماعة أنصار الله وإيران بإفشال كل الجهود التي تقود إلى وقف إطلاق النار، ورفض كل المبادرات التي تم وضعها للوصول إلى حل سياسي، لأنها لم تقدم الحد الأدنى من التنازلات، رغم الاستجابة لكل مطالبها"، بحسب قوله.و أعرب غلاب عن اعتقاده أن تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية، سيسهل عملية الحل السياسي وسيشكل ضغطا على الجماعة من أجل التفاوض، خاصة من الجناح المعتدل من الحركة، على حد قوله.
استبعد وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، أن يكون هناك مسار للسلام وتحقيق الحل السياسي، نتيجة للجهود الأمريكية المبذولة.
جاء ذلك على خلفية الجولة التي من المقرر أن يجريها المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركينغ، لدول الخليج، هذا الأسبوع "لتنشيط جهود السلام"، بعد الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله"، على دولة الإمارات.
وأرجع غلاب ذلك، خلال حديثه لراديو "سبوتنيك"، إلى قيام "جماعة أنصار الله وإيران بإفشال كل الجهود التي تقود إلى وقف إطلاق النار، ورفض كل المبادرات التي تم وضعها للوصول إلى حل سياسي، لأنها لم تقدم الحد الأدنى من التنازلات، رغم الاستجابة لكل مطالبها"، بحسب قوله.
وأضاف أن قرار تصنيف "أنصار الله" كمنظمة ارهابية من قبل المؤسسة الأمريكية، أصبح جاهزا و لم يتبقى سوى المسألة السياسية وتحسم أمرها الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص.
و أعرب غلاب عن اعتقاده أن تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية، سيسهل عملية الحل السياسي وسيشكل ضغطا على الجماعة من أجل التفاوض، خاصة من الجناح المعتدل من الحركة، على حد قوله.