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مصرف لبنان المركزي يسمح ببيع الدولار بسعر منصة "صيرفة" دون سقف
مصرف لبنان المركزي يسمح ببيع الدولار بسعر منصة "صيرفة" دون سقف
أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، أنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولار بسعر منصة "صيرفة". 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T15:43+0000
2022-01-20T15:44+0000
العالم العربي
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وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، "أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".وأكد سلامة وفقا للوكالة: أن "حجم التداول اليومي على منصة "صيرفة" لا يمثل عمليات تدخل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله"، موضحا أن "منصة "صيرفة" لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان".
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العالم العربي

مصرف لبنان المركزي يسمح ببيع الدولار بسعر منصة "صيرفة" دون سقف

15:43 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 20.01.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRمصرف لبنان، نوفمبر 2020
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، أنه سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولار بسعر منصة "صيرفة".
وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، "أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".
وأكد سلامة وفقا للوكالة: أن "حجم التداول اليومي على منصة "صيرفة" لا يمثل عمليات تدخل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله"، موضحا أن "منصة "صيرفة" لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان".
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