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مصر توقع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية... فيديو
مصر توقع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية... فيديو
كشفت وزارة البترول والثروة المعدينة المصرية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن البترول وإنتاجه في الصحراء الشرقية والغربية بقيمة استثمارات... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T10:41+0000
2022-01-20T11:13+0000
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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "وزير البترول طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس غلوب الكندية وفاروس أنرجي للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية".وأشار البيان إلى أن "إجمالي الاستثمارات قد يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار، بالإضافة إلى منح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً".وأضافت الوزارة أن "الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس غلوب الكندية "تشمل الدمج لمناطق شمال غرب غارب، وغرب غارب، وغرب بكر بالصحراء الشرقية، وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام"، مشيرة إلى أن "الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس أنرجي تستهدف ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية".وكانت وزارة البترول المصرية وافقت الأسبوع الماضي، على الترخيص لشركة "إيني" الإيطالية لاستكشافات جديدة في البلاد.وبحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي حصلت "إيني" على خمسة تراخيص استكشاف جديدة من الوزارة المصرية، أربعة منها كمشغل.وأوضح بأن التراخيص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط لمنطقة امتياز "Egy-Med-E5m" بالشراكة مع شركة "بي بي" البريطانية (50% -50%)، و"Egy-Med-E6"، إيوك للنفط (IEOC)، وفي خليج السويس ("Egy-Gos-13" إيوك بنسبة 100%) وفي الصحراء الغربية "Egy-Wd-7" بالشراكة مع أبيكس 50% -50% وإيوك بـ 100% بمساحة نحو 8410 كيلومترات مربعة.وأشار إلى أن التراخيص "تقع ضمن أحواض غزيرة الإنتاج ذات سياق جيولوجي بترولي بمقدوره توليد الهيدروكربونات السائلة والغازية".ولفت إلى أنه يمكن الاعتماد على مصانع الإنتاج والمعالجة القريبة، من هذه المواقع، فضلا عن سوق متطلب يسمح بالاستغلال السريع للاكتشافات المحتملة.وأكد الموقع الإيطالي أن هذه النتائج تأتي مع "استراتيجية شركة إيني لمواصلة استكشاف وإنتاج الغاز لدعم السوق المحلي المصري والمساهمة في تصدير الغاز الطبيعي المسال بفضل إعادة التشغيل الأخيرة لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال".وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول وأليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، اتفاقية للبحث عن البترول في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.وأكد بيان لوزارة البترول المصرية على أن الاتفاقية تتضمن التزام "إيني" بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.وأشارت الوزارة إلى أن "الاتفاقية تأتى فى إطار المنهجية الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج، ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حالياً".وتعمل شركة إيني في مصر منذ عام 1954، وتعد حاليا المنتج الرئيسي في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/مصر-تعلن-إنشاء-أول-مصفاة-ذهب-معتمدة-بالصحراء-الشرقية-1055272695.html
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مصر توقع اتفاقيتين للتنقيب عن البترول في الصحراء الشرقية والغربية... فيديو

10:41 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 11:13 GMT 20.01.2022)
© Fotolia / Sebastian Corneanuتنقيب علماء الآثار
تنقيب علماء الآثار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Fotolia / Sebastian Corneanu
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كشفت وزارة البترول والثروة المعدينة المصرية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن البترول وإنتاجه في الصحراء الشرقية والغربية بقيمة استثمارات تبلغ 506 ملايين دولار.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "وزير البترول طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركتي ترانس غلوب الكندية وفاروس أنرجي للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في عدة مناطق بالصحراء الشرقية والغربية".
وأشار البيان إلى أن "إجمالي الاستثمارات قد يبلغ حدها الأدنى 506 ملايين دولار، بالإضافة إلى منح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً".
وأضافت الوزارة أن "الاتفاقية الأولى مع شركة ترانس غلوب الكندية "تشمل الدمج لمناطق شمال غرب غارب، وغرب غارب، وغرب بكر بالصحراء الشرقية، وضخ استثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام"، مشيرة إلى أن "الاتفاقية الثانية مع شركة فاروس أنرجي تستهدف ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام بمنطقة الفيوم بالصحراء الغربية".
وكانت وزارة البترول المصرية وافقت الأسبوع الماضي، على الترخيص لشركة "إيني" الإيطالية لاستكشافات جديدة في البلاد.
وبحسب موقع "ديكود 39" الإيطالي حصلت "إيني" على خمسة تراخيص استكشاف جديدة من الوزارة المصرية، أربعة منها كمشغل.
وأوضح بأن التراخيص تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط لمنطقة امتياز "Egy-Med-E5m" بالشراكة مع شركة "بي بي" البريطانية (50% -50%)، و"Egy-Med-E6"، إيوك للنفط (IEOC)، وفي خليج السويس ("Egy-Gos-13" إيوك بنسبة 100%) وفي الصحراء الغربية "Egy-Wd-7" بالشراكة مع أبيكس 50% -50% وإيوك بـ 100% بمساحة نحو 8410 كيلومترات مربعة.
وأشار إلى أن التراخيص "تقع ضمن أحواض غزيرة الإنتاج ذات سياق جيولوجي بترولي بمقدوره توليد الهيدروكربونات السائلة والغازية".
ولفت إلى أنه يمكن الاعتماد على مصانع الإنتاج والمعالجة القريبة، من هذه المواقع، فضلا عن سوق متطلب يسمح بالاستغلال السريع للاكتشافات المحتملة.
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
مصر تعلن إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة بالصحراء الشرقية
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وأكد الموقع الإيطالي أن هذه النتائج تأتي مع "استراتيجية شركة إيني لمواصلة استكشاف وإنتاج الغاز لدعم السوق المحلي المصري والمساهمة في تصدير الغاز الطبيعي المسال بفضل إعادة التشغيل الأخيرة لمحطة دمياط للغاز الطبيعي المسال".
وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، وقع المهندس طارق الملا وزير البترول وأليساندرو بوليتي الرئيس التنفيذي لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة "إيني" الإيطالية، اتفاقية للبحث عن البترول في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
وأكد بيان لوزارة البترول المصرية على أن الاتفاقية تتضمن التزام "إيني" بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار إضافية لحفر 4 آبار.
وأشارت الوزارة إلى أن "الاتفاقية تأتى فى إطار المنهجية الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج، ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حالياً".
وتعمل شركة إيني في مصر منذ عام 1954، وتعد حاليا المنتج الرئيسي في البلاد.
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