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مفوضية الانتخابات الليبية تشكل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للرئاسة
مفوضية الانتخابات الليبية تشكل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للرئاسة
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:33+0000
2022-01-20T11:33+0000
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ونشرت المفوضية نص القرار عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، والذي جاء في ثلاث مواد، الأولى تنص على أن "تُشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021".ونصت المادة الثانية بحسب المنشور، على أن "يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية".وجاء في المادة الثالثة من القرار أن "تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها".والثلاثاء الماضي، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لتحديد "موعد حتمي" لتنظيم الانتخابات في البلاد، وطلب، في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب، من لجنة "خارطة الطريق" التواصل والتشاور مع النائب العام والمفوضية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية وتقديم تقرير لرئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.ولم تجر الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقررا في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في البلاد تأجيل الاستحقاق إلى يوم 24 من يناير الجاري.
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أخبار ليبيا اليوم, ليبيا

مفوضية الانتخابات الليبية تشكل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للرئاسة

11:33 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIAلافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
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أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية.
ونشرت المفوضية نص القرار عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، والذي جاء في ثلاث مواد، الأولى تنص على أن "تُشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021".
ونصت المادة الثانية بحسب المنشور، على أن "يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية".
وجاء في المادة الثالثة من القرار أن "تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها".
والثلاثاء الماضي، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لتحديد "موعد حتمي" لتنظيم الانتخابات في البلاد، وطلب، في كلمة خلال جلسة لمجلس النواب، من لجنة "خارطة الطريق" التواصل والتشاور مع النائب العام والمفوضية العليا للانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية وتقديم تقرير لرئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
ولم تجر الانتخابات الرئاسية في ليبيا كما كان مقررا في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في البلاد تأجيل الاستحقاق إلى يوم 24 من يناير الجاري.
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