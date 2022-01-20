ملك إسبانيا فيليب يزور جناح المغرب في معرض مدريد السياحي

وافتتحت العائلة المالكة الإسبانية، يوم الإثنين، المعرض الذي يشارك فيه المغرب. وارتدى مجموعة من الأشخاص الزي التقليدي المغربي في الجناح، كما وقاموا بعرض الوجهات السياحية في البلد. وحضر حفل الافتتاح مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة في إسبانيا خالد ميمي. وقالت El Confidencial إن ميمي أجرى محادثة قصيرة مع ملك إسبانيا.واستذكرت القناة الإسبانية أيضا غياب كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا. هذا واستدعى المغرب بنيعيش في مايو 2020 ، بعد شهر من اكتشاف أجهزة المخابرات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وجود زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا.وسافر غالي إلى إسبانيا في أبريل للعلاج بالمستشفى. ساعدت إسبانيا غالي على دخول أراضيها سرا باستخدام اسم مزور وجواز سفر. أثار الوضع التوتر بين الرباط ومدريد. ووصفت الحكومة المغربية الوضع بأنه مخالف لروح التعاون والشراكة بين البلدين. وحاولت الحكومة الإسبانية التخفيف من حدة الأزمة ، قائلة إن دوافع استضافة غالي كانت لأسباب إنسانية. واستمرت التوترات حتى بدأ المسؤولون الإسبان بمبادرات دبلوماسية لتعديل العلاقات بين البلدين. يوم الإثنين، وجه الملك فيليب السادس شخصيًا رسالة إلى المغرب، دعا فيها الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى "السير معا" مع إسبانيا لتحسين العلاقات الثنائية على أساس "ركائز متينة وقوية". وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز أن "حكومتها تشارك بالكامل كلمات الملك فيليب السادس". وأضافت أن البلدين "ملزمان" بتقوية العلاقات.
واستذكرت القناة الإسبانية أيضا غياب كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا. هذا واستدعى المغرب بنيعيش في مايو 2020 ، بعد شهر من اكتشاف أجهزة المخابرات في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وجود زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا.
وسافر غالي إلى إسبانيا في أبريل للعلاج بالمستشفى. ساعدت إسبانيا غالي على دخول أراضيها سرا باستخدام اسم مزور وجواز سفر. أثار الوضع التوتر بين الرباط ومدريد. ووصفت الحكومة المغربية الوضع بأنه مخالف لروح التعاون والشراكة بين البلدين.
وحاولت الحكومة الإسبانية التخفيف من حدة الأزمة ، قائلة إن دوافع استضافة غالي كانت لأسباب إنسانية. واستمرت التوترات حتى بدأ المسؤولون الإسبان بمبادرات دبلوماسية لتعديل العلاقات بين البلدين.
يوم الإثنين، وجه الملك فيليب السادس شخصيًا رسالة إلى المغرب، دعا فيها الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى "السير معا" مع إسبانيا لتحسين العلاقات الثنائية على أساس "ركائز متينة وقوية".
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريغيز أن "حكومتها تشارك بالكامل كلمات الملك فيليب السادس". وأضافت أن البلدين "ملزمان" بتقوية العلاقات.