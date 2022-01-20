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https://arabic.sputniknews.com/20220120/مناورات-بحرية-روسية-بمشاركة-أكثر-من-140-سفينة-حربية-و10-آلاف-عسكري-1056744775.html
مناورات بحرية روسية بمشاركة أكثر من 140 سفينة حربية و10 آلاف عسكري
مناورات بحرية روسية بمشاركة أكثر من 140 سفينة حربية و10 آلاف عسكري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات البحرية الروسية ستقوم خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بإجراء سلسلة من المناورات في جميع مناطق... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T12:08+0000
2022-01-20T12:08+0000
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ستجري البحرية الروسية سلسلة من المناورات في جميع مناطق مسؤوليات الأساطيل. ووفقا لخطة إعداد القوات المسلحة الروسية لعام 2022، فستجري سلسلة من المناورات العسكرية البحرية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط في جميع مناطق مسؤوليات الأساطيل بقيادة قائد القوات البحرية الأدميرال نيقولاي يفمينوف".وأضاف البيان: "من المقرر مشاركة أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم في المناورات، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية، ونحو 10 آلاف من العسكريين".وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن الاتجاه الرئيسي للمناورات هو التدريب على إجراءات القوات البحرية والقوات الجوية لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيطات، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية ضد روسيا من المحيطات".
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رصد عسكري

مناورات بحرية روسية بمشاركة أكثر من 140 سفينة حربية و10 آلاف عسكري

12:08 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الذهاب إلى بنك الصورسفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام "Buyan-M"
سفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام Buyan-M - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات البحرية الروسية ستقوم خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط بإجراء سلسلة من المناورات في جميع مناطق مسؤوليات الأساطيل الروسية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "ستجري البحرية الروسية سلسلة من المناورات في جميع مناطق مسؤوليات الأساطيل. ووفقا لخطة إعداد القوات المسلحة الروسية لعام 2022، فستجري سلسلة من المناورات العسكرية البحرية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط في جميع مناطق مسؤوليات الأساطيل بقيادة قائد القوات البحرية الأدميرال نيقولاي يفمينوف".
وأضاف البيان: "من المقرر مشاركة أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم في المناورات، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية، ونحو 10 آلاف من العسكريين".
وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن الاتجاه الرئيسي للمناورات هو التدريب على إجراءات القوات البحرية والقوات الجوية لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيطات، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية ضد روسيا من المحيطات".
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