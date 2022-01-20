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https://arabic.sputniknews.com/20220120/منظمة-الصحة-العالمية-تحث-الدول-على-رفع-قيود-السفر-الدولية--1056725454.html
منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية
منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية
دعت منظمة الصحة العالمية (WHO) البلدان في جميع أنحاء العالم إلى إزالة أو تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:07+0000
2022-01-20T09:07+0000
2022-01-20T09:07+0000
العالم
السفر
فيروس كورونا
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وتعتقد المنظمة أن الإجراءات المتخذة لا تجلب فوائد إضافية وتواصل "تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية".وأن إجراءات مكافحة COVID (ارتداء الأقنعة والاختبار والحجر الصحي والحصول على شهادة التطعيم) يجب أن تستند إلى التقييم والمخاطر وليس تعقيد حياة المسافرين الدوليين. كما حثت منظمة الصحة العالمية الدول على الاعتراف بجميع الأدوية التي وافقت عليها المنظمة، مشيرة إلى أن شهادة التحصين لا ينبغي أن تكون الوثيقة الوحيدة التي تسمح للسائحين الأجانب بدخول البلاد.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, السفر, فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية
دعت منظمة الصحة العالمية (WHO) البلدان في جميع أنحاء العالم إلى إزالة أو تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي.
وتعتقد المنظمة أن الإجراءات المتخذة
لا تجلب فوائد إضافية
وتواصل "تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية".
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "فشل ما بعد الاكتشاف والإبلاغ عن قيود السفر لاحتواء سلالة أوميكرون لاحتواء انتشارها الدولي يظهر عدم فاعلية مثل هذه الإجراءات بمرور الوقت".
وأن إجراءات مكافحة COVID (ارتداء الأقنعة والاختبار والحجر الصحي والحصول على شهادة التطعيم) يجب أن تستند إلى التقييم والمخاطر وليس
تعقيد حياة المسافرين
الدوليين.
كما حثت منظمة الصحة العالمية الدول على الاعتراف بجميع الأدوية التي وافقت عليها المنظمة، مشيرة إلى أن شهادة التحصين لا ينبغي أن تكون الوثيقة الوحيدة التي تسمح للسائحين الأجانب بدخول البلاد.