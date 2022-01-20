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منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية
منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية
دعت منظمة الصحة العالمية (WHO) البلدان في جميع أنحاء العالم إلى إزالة أو تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:07+0000
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وتعتقد المنظمة أن الإجراءات المتخذة لا تجلب فوائد إضافية وتواصل "تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية".وأن إجراءات مكافحة COVID (ارتداء الأقنعة والاختبار والحجر الصحي والحصول على شهادة التطعيم) يجب أن تستند إلى التقييم والمخاطر وليس تعقيد حياة المسافرين الدوليين. كما حثت منظمة الصحة العالمية الدول على الاعتراف بجميع الأدوية التي وافقت عليها المنظمة، مشيرة إلى أن شهادة التحصين لا ينبغي أن تكون الوثيقة الوحيدة التي تسمح للسائحين الأجانب بدخول البلاد.
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العالم, السفر, فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية تحث الدول على رفع قيود السفر الدولية

09:07 GMT 20.01.2022
© REUTERS / ELOISA LOPEZراكب يرتدي كمامة طبية ودرعا للوجه للحماية من فيروس كورونا (كوفيد -19) يسير باتجاه منضدة في مطار نينوي أكينو الدولي في باراناكي، مترو مانيلا، الفلبين، 14 يناير/ كانون الثاني 2021
راكب يرتدي كمامة طبية ودرعا للوجه للحماية من فيروس كورونا (كوفيد -19) يسير باتجاه منضدة في مطار نينوي أكينو الدولي في باراناكي، مترو مانيلا، الفلبين، 14 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / ELOISA LOPEZ
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دعت منظمة الصحة العالمية (WHO) البلدان في جميع أنحاء العالم إلى إزالة أو تخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي.
وتعتقد المنظمة أن الإجراءات المتخذة لا تجلب فوائد إضافية وتواصل "تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "فشل ما بعد الاكتشاف والإبلاغ عن قيود السفر لاحتواء سلالة أوميكرون لاحتواء انتشارها الدولي يظهر عدم فاعلية مثل هذه الإجراءات بمرور الوقت".

وأن إجراءات مكافحة COVID (ارتداء الأقنعة والاختبار والحجر الصحي والحصول على شهادة التطعيم) يجب أن تستند إلى التقييم والمخاطر وليس تعقيد حياة المسافرين الدوليين.
كما حثت منظمة الصحة العالمية الدول على الاعتراف بجميع الأدوية التي وافقت عليها المنظمة، مشيرة إلى أن شهادة التحصين لا ينبغي أن تكون الوثيقة الوحيدة التي تسمح للسائحين الأجانب بدخول البلاد.
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