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ميقاتي يحدد أولوياته الأربع ويكشف عما يريده "حزب الله"
ميقاتي يحدد أولوياته الأربع ويكشف عما يريده "حزب الله"
حدد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أولوياته الأربع، كاشفا عما يريده "حزب الله". 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:04+0000
2022-01-20T09:04+0000
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وقال ميقاتي، في حديث مع صحيفة لوريان لو جور، اللبنانية الناطقة بالفرنسية، إن "حزب الله يريد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، على عكس ما يعتقده الجميع وأن هذه نقطة إيجابية ستمنحنا بعض الراحة".وكشف عن أولوياته الأربع، قائلا إنها "المناقشات مع صندوق النقد الدولي، الانتخابات البرلمانية، إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".ونفى ميقاتي تفكيره في الاستقالة، لافتا إلى وجود استعداد دولي كبير لتقديم المساعدة للبنان، بشرط أن تنجح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وقال إن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جادة وستجرى بالتزامن مع الموافقة على الموازنة التي تم الانتهاء من مسودتها الرئيسية، فيما يتواصل العمل للتحقق من الأرقام"، معتبرا أن "التقلبات في سعر الليرة اللبنانية، هي العقبة الرئيسية أمام استكمال الموازنة".
https://arabic.sputniknews.com/20211005/خبير-اقتصادي-صندوق-النقد-ليس-المدخل-الأصح-لحل-الأزمة-الاقتصادية-في-لبنان-1050343390.html
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله

ميقاتي يحدد أولوياته الأربع ويكشف عما يريده "حزب الله"

09:04 GMT 20.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 10 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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حدد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أولوياته الأربع، كاشفا عما يريده "حزب الله".
وقال ميقاتي، في حديث مع صحيفة لوريان لو جور، اللبنانية الناطقة بالفرنسية، إن "حزب الله يريد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، على عكس ما يعتقده الجميع وأن هذه نقطة إيجابية ستمنحنا بعض الراحة".
تظاهرة أمام مصرف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2021
خبير: صندوق النقد ليس المدخل الأصح لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان
5 أكتوبر 2021, 08:50 GMT
وكشف عن أولوياته الأربع، قائلا إنها "المناقشات مع صندوق النقد الدولي، الانتخابات البرلمانية، إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".
ونفى ميقاتي تفكيره في الاستقالة، لافتا إلى وجود استعداد دولي كبير لتقديم المساعدة للبنان، بشرط أن تنجح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال إن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جادة وستجرى بالتزامن مع الموافقة على الموازنة التي تم الانتهاء من مسودتها الرئيسية، فيما يتواصل العمل للتحقق من الأرقام"، معتبرا أن "التقلبات في سعر الليرة اللبنانية، هي العقبة الرئيسية أمام استكمال الموازنة".
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