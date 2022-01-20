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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/هدف-فوز-غامبيا-على-تونس-في-أمم-أفريقيا-فيديو-1056774143.html
هدف فوز غامبيا على تونس في أمم أفريقيا... فيديو
هدف فوز غامبيا على تونس في أمم أفريقيا... فيديو
خسر منتخب تونس أمام غامبيا، بهدف دون رد، اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في الكاميرون. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T21:46+0000
2022-01-20T21:46+0000
2022-01-20T21:46+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع أبلي جالو لاعب غامبيا في الدقيقة (90+3).وتجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط لغامبيا في وصافة المجموعة.وبذلك يتأهل نسور قرطاج لدور الـ 16، ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بدور المجموعات.وضرب المنتخب التونسي موعدا ناريا مع نيجيريا في ثمن النهائي، أما غامبيا ستواجه غينيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/بعد-انتهاء-دور-المجموعات-مواجهات-نارية-في-دور-الـ16-بكأس-أمم-أفريقيا-1056773476.html
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رياضة
هدف فوز غامبيا على تونس في أمم أفريقيا... فيديو
خسر منتخب تونس أمام غامبيا، بهدف دون رد، اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، المقامة حاليًا في الكاميرون.
هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع أبلي جالو لاعب غامبيا في الدقيقة (90+3).
وتجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثالث، مقابل 7 نقاط لغامبيا في وصافة المجموعة.
وبذلك يتأهل نسور قرطاج لدور الـ 16، ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث بدور المجموعات. وضرب المنتخب التونسي موعدا ناريا مع نيجيريا في ثمن النهائي، أما غامبيا ستواجه غينيا.