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https://arabic.sputniknews.com/20220120/هل-هدد-المتحدث-العسكري-لـأنصار-الله-بضرب-الدول-التي-ترسل-مقاتلين-إلى-اليمن-1056762848.html
هل هدد المتحدث العسكري لـ"أنصار الله" بضرب الدول التي ترسل مقاتلين إلى اليمن
هل هدد المتحدث العسكري لـ"أنصار الله" بضرب الدول التي ترسل مقاتلين إلى اليمن
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، والتي تهدد فيها بضرب ‏الدول التي ترسل مقاتلين إلى اليمن.‏ 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T15:38+0000
2022-01-20T15:38+0000
العالم العربي
أنصار الله
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ونقلت صفحات وحسابات سودانية عن تصريح للمتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحي سريع، لقناة "الجزيرة" القطرية أنه سيتم ضرب الدول التي ترسل مقاتلين إلى اليمن.وجاء في نص المنشور المزعوم، والمنسوب لقناة "الجزيرة": "عاجل: المتحدّث باسم جماعة الحوثي للجزيرة: الضربات المسيرة ستتواصل على السعودية والإمارات وقريبا سنضرب الدولة التي تمدّهم بالمرتزقة".وانتشرت تلك التصريحات إبان الهجوم الذي استهدف إمارة أبو ظبي الإماراتية، يوم الاثنين الماضي، وأعلنت جماعة "أنصار الله" عن تبنيه.لكن خرجت قناة "الجزيرة" لتنفي صحة هذا المنشور، وأكد أحد مسؤوليها في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن تكون أجرت لقاء مع المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" جاء فيها هذا التصريح.وفي يوم الاثنين الماضي، تعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، إذ أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في اليوم نفسه، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وذكر المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، أنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/قرقاش-مهددا-أنصار-الله-بعد-الهجوم-على-الإمارات-إلى-زوال-واندحار-1056445328.html
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العالم العربي, أنصار الله

هل هدد المتحدث العسكري لـ"أنصار الله" بضرب الدول التي ترسل مقاتلين إلى اليمن

15:38 GMT 20.01.2022
© REUTERS / REUTERS TVيحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
يحيى سريع الناطق الرسمي باسم الحوثييين يعلن المسؤولية عن الهجوم بطائرات دون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية من مكان غير معروف باليمن
© REUTERS / REUTERS TV
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، والتي تهدد فيها بضرب ‏الدول التي ترسل مقاتلين إلى اليمن.‏
ونقلت صفحات وحسابات سودانية عن تصريح للمتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحي سريع، لقناة "الجزيرة" القطرية أنه سيتم ضرب الدول التي ترسل مقاتلين إلى اليمن.
وجاء في نص المنشور المزعوم، والمنسوب لقناة "الجزيرة": "عاجل: المتحدّث باسم جماعة الحوثي للجزيرة: الضربات المسيرة ستتواصل على السعودية والإمارات وقريبا سنضرب الدولة التي تمدّهم بالمرتزقة".
وانتشرت تلك التصريحات إبان الهجوم الذي استهدف إمارة أبو ظبي الإماراتية، يوم الاثنين الماضي، وأعلنت جماعة "أنصار الله" عن تبنيه.
لكن خرجت قناة "الجزيرة" لتنفي صحة هذا المنشور، وأكد أحد مسؤوليها في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن تكون أجرت لقاء مع المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" جاء فيها هذا التصريح.
وفي يوم الاثنين الماضي، تعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، إذ أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
قرقاش مهددا "أنصار الله" بعد الهجوم على الإمارات... "إلى زوال واندحار"‏
17 يناير, 16:35 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في اليوم نفسه، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وذكر المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، أنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.
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