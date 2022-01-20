https://arabic.sputniknews.com/20220120/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-أرسلنا-سفنا-حربية-إلى-البحر-الأسود-ونفكر-في-إرسال-طائرات-1056765674.html

وزيرة الدفاع الإسبانية: أرسلنا سفنا حربية إلى البحر الأسود ونفكر في إرسال طائرات

وزيرة الدفاع الإسبانية: أرسلنا سفنا حربية إلى البحر الأسود ونفكر في إرسال طائرات

أعلنت إسبانيا أنها أرسلت سفنا حربية إلى البحر الأسود وتفكر في إرسال طائرات حربية كذلك إلى المنطقة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-20T16:54+0000

2022-01-20T16:54+0000

2022-01-20T16:54+0000

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وحسب "رويترز"، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، اليوم الخميس، إن إسبانيا أرسلت سفنا حربية للانضمام إلى القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط ​​والبحر الأسود.وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن سبب إرسال تلك السفن هو ما وصفته بـ "تصاعد التوتر في المنطقة بسبب التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية".وقالت روبلز للصحفيين إن كاسحة ألغام في طريقها بالفعل وستبحر فرقاطة في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزيرة الإسبانية أن بلادها تفضل "ردا دبلوماسيا حصريا" لحل النزاع، حسب تعبيرها.يأتي ذلك بينما ينفي الكرملين أنه يخطط لشن هجوم، لكنه يقول إنه قد يتخذ عملا عسكريا غير محدد إذا لم يتم تلبية قائمة المطالب، بما في ذلك تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا كعضو على الإطلاق.

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