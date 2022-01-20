تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الشوط الثاني... مباراة كوت ديفوار والجزائر 3 ـ 1 في أمم أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220120/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-أرسلنا-سفنا-حربية-إلى-البحر-الأسود-ونفكر-في-إرسال-طائرات-1056765674.html
وزيرة الدفاع الإسبانية: أرسلنا سفنا حربية إلى البحر الأسود ونفكر في إرسال طائرات
وزيرة الدفاع الإسبانية: أرسلنا سفنا حربية إلى البحر الأسود ونفكر في إرسال طائرات
أعلنت إسبانيا أنها أرسلت سفنا حربية إلى البحر الأسود وتفكر في إرسال طائرات حربية كذلك إلى المنطقة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T16:54+0000
2022-01-20T16:54+0000
روسيا
أسبانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050030587_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_757e30bd4090f92f6a09ab31b07f15d8.jpg
وحسب "رويترز"، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، اليوم الخميس، إن إسبانيا أرسلت سفنا حربية للانضمام إلى القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط ​​والبحر الأسود.وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن سبب إرسال تلك السفن هو ما وصفته بـ "تصاعد التوتر في المنطقة بسبب التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية".وقالت روبلز للصحفيين إن كاسحة ألغام في طريقها بالفعل وستبحر فرقاطة في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزيرة الإسبانية أن بلادها تفضل "ردا دبلوماسيا حصريا" لحل النزاع، حسب تعبيرها.يأتي ذلك بينما ينفي الكرملين أنه يخطط لشن هجوم، لكنه يقول إنه قد يتخذ عملا عسكريا غير محدد إذا لم يتم تلبية قائمة المطالب، بما في ذلك تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا كعضو على الإطلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/ريابكوف-روسيا-بحاجة-إلى-ضمانات-مؤكدة-بعدم-انضمام-أوكرانيا-وجورجيا-إلى-حلف-الناتو-1055188807.html
أسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1050030587_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_00306ab87606a610e4fbee6705b4e0ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أسبانيا, أخبار أوكرانيا

وزيرة الدفاع الإسبانية: أرسلنا سفنا حربية إلى البحر الأسود ونفكر في إرسال طائرات

16:54 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الذهاب إلى بنك الصورسفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام "Buyan-M"
سفن حربية روسية صغيرة متعددة المهام Buyan-M - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت إسبانيا أنها أرسلت سفنا حربية إلى البحر الأسود وتفكر في إرسال طائرات حربية كذلك إلى المنطقة.
وحسب "رويترز"، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، اليوم الخميس، إن إسبانيا أرسلت سفنا حربية للانضمام إلى القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط ​​والبحر الأسود.
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي حول معاهدة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
ريابكوف: روسيا بحاجة إلى ضمانات مؤكدة بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو
10 يناير, 17:21 GMT
وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن سبب إرسال تلك السفن هو ما وصفته بـ "تصاعد التوتر في المنطقة بسبب التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية".
وقالت روبلز للصحفيين إن كاسحة ألغام في طريقها بالفعل وستبحر فرقاطة في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.
ولفتت إلى أن حكومة مدريد تدرس أيضًا إرسال طائرات مقاتلة إلى بلغاريا، مؤكدة أن "روسيا لا تستطيع إخبار أي دولة بما يجب أن تفعله، لذا فإن الناتو سيحمي ويدافع عن سيادة أي دولة يمكنها أو تريد الانضمام إلى الناتو".
وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزيرة الإسبانية أن بلادها تفضل "ردا دبلوماسيا حصريا" لحل النزاع، حسب تعبيرها.
وتأتي المساهمة الإسبانية في الانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا بعد أن ناقش وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرد المنسق على التهديد الأوكراني من روسيا في اجتماع في واشنطن يوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بينما ينفي الكرملين أنه يخطط لشن هجوم، لكنه يقول إنه قد يتخذ عملا عسكريا غير محدد إذا لم يتم تلبية قائمة المطالب، بما في ذلك تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا كعضو على الإطلاق.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مباراة كوت ديفوار مع منتخب الجزائر - سبوتنيك عربيالشوط الثاني... مباراة كوت ديفوار والجزائر 3 ـ 1 في أمم أفريقيا15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية