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وزير الري الإثيوبي السابق: سد النهضة يحقق منافع عظيمة
وزير الري الإثيوبي السابق: سد النهضة يحقق منافع عظيمة
علق وزير الري الإثيوبي السابق، سيليشي بيكيلي، على ما قاله آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بشأن فوائد سد النهضة، مؤكدا على أن السد سيحقق منافع عظيمة. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:16+0000
2022-01-20T11:16+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
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وتابع بيكيلي، الذي يتولى منصب كبير المفاوضين والمستشارين في قضايا الأنهار العابرة للحدود وأزمة سد النهضة: "فوائد إنشاء السد على النيل لا تقتصر على الفوائد المباشرة فقط وإنما هناك فوائد أخرى أضافية".وجاءت تصريحات بيكيلي، تعليقا على بيان نشره رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيه إن سد النهضة، الذي تنشئه بلاده على نهر النيل، يمثل رمزا للتعاون.وأكد آبي أحمد على أن السد يحقق نفعا مشتركا لكل من مصر والسودان، إضافة إلى إثيوبيا، التي تعاون أبناؤها من أجل إنشاء هذا المشروع.يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن مصر ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي.وتابع مدبولي، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أن القاهرة تشجع أي مشروعات في دول حوض النيل، مضيفا: "لكن مصر حريصة على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل".وأكد رئيس الوزراء المصري على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
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العالم, أخبار إثيوبيا

وزير الري الإثيوبي السابق: سد النهضة يحقق منافع عظيمة

11:16 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMIDالملء الثاني لـ"سد النهضة"
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / EBRAHIM HAMID
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علق وزير الري الإثيوبي السابق، سيليشي بيكيلي، على ما قاله آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بشأن فوائد سد النهضة، مؤكدا على أن السد سيحقق منافع عظيمة.
وتابع بيكيلي، الذي يتولى منصب كبير المفاوضين والمستشارين في قضايا الأنهار العابرة للحدود وأزمة سد النهضة: "فوائد إنشاء السد على النيل لا تقتصر على الفوائد المباشرة فقط وإنما هناك فوائد أخرى أضافية".
وقال: "لنمضي في استغلال الموارد الطبيعية التي وهبها لنا الله، ونتعاون من أجل مستقبل أفضل".
وجاءت تصريحات بيكيلي، تعليقا على بيان نشره رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيه إن سد النهضة، الذي تنشئه بلاده على نهر النيل، يمثل رمزا للتعاون.
وأكد آبي أحمد على أن السد يحقق نفعا مشتركا لكل من مصر والسودان، إضافة إلى إثيوبيا، التي تعاون أبناؤها من أجل إنشاء هذا المشروع.
يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن مصر ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي.
وتابع مدبولي، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أن القاهرة تشجع أي مشروعات في دول حوض النيل، مضيفا: "لكن مصر حريصة على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل".
وأكد رئيس الوزراء المصري على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
© Sputnikسد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
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