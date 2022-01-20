وزير الري الإثيوبي السابق: سد النهضة يحقق منافع عظيمة

وتابع بيكيلي، الذي يتولى منصب كبير المفاوضين والمستشارين في قضايا الأنهار العابرة للحدود وأزمة سد النهضة: "فوائد إنشاء السد على النيل لا تقتصر على الفوائد المباشرة فقط وإنما هناك فوائد أخرى أضافية".وجاءت تصريحات بيكيلي، تعليقا على بيان نشره رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيه إن سد النهضة، الذي تنشئه بلاده على نهر النيل، يمثل رمزا للتعاون.وأكد آبي أحمد على أن السد يحقق نفعا مشتركا لكل من مصر والسودان، إضافة إلى إثيوبيا، التي تعاون أبناؤها من أجل إنشاء هذا المشروع.يذكر أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قال إن مصر ليست ضد بناء سد النهضة الإثيوبي.وتابع مدبولي، في تصريحات صحفية، الأحد الماضي، أن القاهرة تشجع أي مشروعات في دول حوض النيل، مضيفا: "لكن مصر حريصة على عدم الإضرار بحقوقها في مياه النيل".وأكد رئيس الوزراء المصري على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
علق وزير الري الإثيوبي السابق، سيليشي بيكيلي، على ما قاله آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، بشأن فوائد سد النهضة، مؤكدا على أن السد سيحقق منافع عظيمة.
وتابع بيكيلي، الذي يتولى منصب كبير المفاوضين والمستشارين في قضايا الأنهار العابرة للحدود وأزمة سد النهضة: "فوائد إنشاء السد على النيل لا تقتصر على الفوائد المباشرة فقط وإنما هناك فوائد أخرى أضافية".
وقال: "لنمضي في استغلال الموارد الطبيعية التي وهبها لنا الله، ونتعاون من أجل مستقبل أفضل".
وجاءت تصريحات بيكيلي، تعليقا على بيان نشره رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيه إن سد النهضة، الذي تنشئه بلاده على نهر النيل، يمثل رمزا للتعاون.
Great benefits would be realized from #GERD. Dams built upstream and managed rationally benefits not only the direct purpose for which the dam is built, but also immense additional benefits downstream. Let us use our God given natural resources collaboratively for better future.