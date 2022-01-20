وزير مصري: استهلاك 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا عبد الغفار المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وقال البيان: "ناشد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، المواطنين بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا"، لافتا إلى أنها "تسهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته".وأوضح الوزير أن إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت إلى مصر حتى الأن بلغت 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتًا إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و 362 ألفًا و576 جرعة.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة المصري، استهلاك 61 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعا عبد الغفار المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال البيان: "ناشد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، المواطنين بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا"، لافتا إلى أنها "تسهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته".
وأكد الوزير المصري على أن كل اللقاحات الموجودة في مصر آمنة، وحاصلة على موافقات الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.
وأوضح الوزير أن إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت إلى مصر حتى الأن بلغت 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتًا إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و 362 ألفًا و576 جرعة.