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https://arabic.sputniknews.com/20220120/وكالة-إيران-توقف-إمدادات-الغاز-الطبيعي-إلى-تركيا-1056725652.html
وكالة: إيران توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا
وكالة: إيران توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا
كشف مسؤولون في قطاع الغاز بتركيا أن إيران أوقفت إمداد بلادهم بالغاز الطبيعي بسبب "عطل فني". 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:09+0000
2022-01-20T09:09+0000
2022-01-20T09:09+0000
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
إيران
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ونقلت "رويترز" عن المسؤولين اليوم الخميس أنه بعد وقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا أصدرت السلطات التركية أمرا إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40%.وأشار المسؤولون إلى أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 بالمئة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة.وأكد المسؤولون أنه سيجري استثناء المستشفيات والمدارس من قرار تخفيض الإمدادات.وقال المسؤولون إن إيران أبلغت تركيا بانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لعشرة أيام، لكن المحادثات جارية لاستئناف الإمدادات قبل ذلك، بحسب الوكالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, إيران
وكالة: إيران توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا
كشف مسؤولون في قطاع الغاز بتركيا أن إيران أوقفت إمداد بلادهم بالغاز الطبيعي بسبب "عطل فني".
ونقلت "رويترز" عن المسؤولين اليوم الخميس أنه بعد وقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا أصدرت السلطات التركية أمرا إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40%.
وأشار المسؤولون إلى أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 بالمئة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة.
وأكد المسؤولون أنه سيجري استثناء المستشفيات والمدارس من قرار تخفيض الإمدادات.
وقال المسؤولون إن إيران أبلغت تركيا بانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لعشرة أيام، لكن المحادثات جارية لاستئناف الإمدادات قبل ذلك، بحسب الوكالة.