تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الرئيس الإيراني: ممارسات حلف الناتو الحالية ستؤدي إلى انهياره
https://arabic.sputniknews.com/20220120/وكالة-إيران-توقف-إمدادات-الغاز-الطبيعي-إلى-تركيا-1056725652.html
وكالة: إيران توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا
وكالة: إيران توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا
كشف مسؤولون في قطاع الغاز بتركيا أن إيران أوقفت إمداد بلادهم بالغاز الطبيعي بسبب "عطل فني". 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T09:09+0000
2022-01-20T09:09+0000
أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102515/83/1025158352_0:30:2048:1182_1920x0_80_0_0_84006c5fc687f449d57d76db32c36b24.jpg
ونقلت "رويترز" عن المسؤولين اليوم الخميس أنه بعد وقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا أصدرت السلطات التركية أمرا إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40%.وأشار المسؤولون إلى أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 بالمئة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة.وأكد المسؤولون أنه سيجري استثناء المستشفيات والمدارس من قرار تخفيض الإمدادات.وقال المسؤولون إن إيران أبلغت تركيا بانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لعشرة أيام، لكن المحادثات جارية لاستئناف الإمدادات قبل ذلك، بحسب الوكالة.
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102515/83/1025158352_176:0:2025:1387_1920x0_80_0_0_52ca10d038a8edec39ecd109b4891f3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, إيران

وكالة: إيران توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا

09:09 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران
 عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare
تابعنا عبر
كشف مسؤولون في قطاع الغاز بتركيا أن إيران أوقفت إمداد بلادهم بالغاز الطبيعي بسبب "عطل فني".
ونقلت "رويترز" عن المسؤولين اليوم الخميس أنه بعد وقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا أصدرت السلطات التركية أمرا إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40%.
وأشار المسؤولون إلى أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 بالمئة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة.
وأكد المسؤولون أنه سيجري استثناء المستشفيات والمدارس من قرار تخفيض الإمدادات.
وقال المسؤولون إن إيران أبلغت تركيا بانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لعشرة أيام، لكن المحادثات جارية لاستئناف الإمدادات قبل ذلك، بحسب الوكالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية