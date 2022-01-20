وكالة: صواريخ أصابت صالة مسافرين في مطار أبو ظبي وعددا من العمال

وأفاد أحد الأشخاص في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن "صالة للمسافرين في مطار أبو ظبي، والتي ما زالت تحت الإنشاء، أصيبت بصواريخ، وأن عدد من العمال تعرضوا للإصابة جراء الهجوم".وتابع المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ"رويترز" أن "عدة طائرات مسيرة سقطت في مناطق صحراوية في إمارتي أبو ظبي ودبي".وتابع لافتا إلى أن "من المعتقد أن تلك الصواريخ والطائرات المسيرة تم إطلاقها من اليمن، وحلقت على ارتفاع منخفض، لتجنب رصدها من جانب أجهزة الرادار".وفي يوم الاثنين الماضي، تعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، إذ أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.ودعا السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، مساء أمس الأربعاء، الإدارة الأمريكية إلى إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية، وذلك بعد يومين من قصف أهداف في العاصمة أبو ظبي.من ناحيته، رد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما إذا كان يؤيد إعادة إدراج جماعة "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، بالتأكيد أن "الإجابة قيد الدراسة".
وتابع لافتا إلى أن "من المعتقد أن تلك الصواريخ والطائرات المسيرة تم إطلاقها من اليمن، وحلقت على ارتفاع منخفض، لتجنب رصدها من جانب أجهزة الرادار".
وفي يوم الاثنين الماضي، تعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ، إذ أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء الاثنين، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع مهمة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان متلفز، إنه "تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية خلال الهجوم الذي نفذته الجماعة ضد الإمارات"، مضيفا أنه تم استهداف مطاري أبوظبي ودبي ومصفاة النفط في المصفح، بجانب مواقع أخرى.