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https://arabic.sputniknews.com/20220120/-إعلام-طير-صغير-يجبر-مقاتلة-إف-35-على-الهبوط-على-بطنها-1056713697.html
إعلام: طير صغير يجبر مقاتلة "إف-35" على الهبوط على بطنها
إعلام: طير صغير يجبر مقاتلة "إف-35" على الهبوط على بطنها
تعرضت طائرة مقاتلة أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز "إف-35أ" لحادث أجبرها على الهبوط اضطراريا. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T06:32+0000
2022-01-20T06:38+0000
رصد عسكري
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وأعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن دخول طير صغير إلى محرك الطائرة أجبرها على الهبوط.وتعرضت الطائرة للحادث أثناء قيامها برحلة جوية تدريبية في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري. وهبطت الطائرة على بطنها بسبب خلل في عجلاتها.إلا أن الاصطدام بالطير لا يفسر عطلاً أصاب إلكترونيات الطيران في وقت سابق وفقا لإفادة "ديفينس بلوغ".وتوفقت القوات الجوية الكورية الجنوبية عن استخدام طائرات"إف-35" حتى إشعار آخر.هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرات أمريكية من طراز "إف-35" للحوادث. فمثلا، ألحقت صاعقة أضرارا كبيرة بطائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية من طراز "إف-35بي" أثناء قيامهما برحلة تدريبية في سماء اليابان في يوليو/ تموز
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رصد عسكري

إعلام: طير صغير يجبر مقاتلة "إف-35" على الهبوط على بطنها

06:32 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 06:38 GMT 20.01.2022)
CC0 / Ronald Bradshaw / مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
CC0 / Ronald Bradshaw /
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تعرضت طائرة مقاتلة أمريكية الصنع تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز "إف-35أ" لحادث أجبرها على الهبوط اضطراريا.
وأعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية أن دخول طير صغير إلى محرك الطائرة أجبرها على الهبوط.
وتعرضت الطائرة للحادث أثناء قيامها برحلة جوية تدريبية في بداية يناير/ كانون الثاني الجاري. وهبطت الطائرة على بطنها بسبب خلل في عجلاتها.
إلا أن الاصطدام بالطير لا يفسر عطلاً أصاب إلكترونيات الطيران في وقت سابق وفقا لإفادة "ديفينس بلوغ".
وتوفقت القوات الجوية الكورية الجنوبية عن استخدام طائرات"إف-35" حتى إشعار آخر.
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرات أمريكية من طراز "إف-35" للحوادث. فمثلا، ألحقت صاعقة أضرارا كبيرة بطائرتين تابعتين لمشاة البحرية الأمريكية من طراز "إف-35بي" أثناء قيامهما برحلة تدريبية في سماء اليابان في يوليو/ تموز
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