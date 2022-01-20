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كورونا يكشف وجود "فجوة طبية" في الصين
كورونا يكشف وجود "فجوة طبية" في الصين
أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن تتبع أسلوب حياة اثنين من مرضى كورونا في الصين كشف وجود هوة صحية في الدولة التي تمتلك ثاني أضخم اقتصاد في العالم. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T06:56+0000
2022-01-20T06:56+0000
العالم
الصين
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نشرت "بلومبرغ" تقريرا عن وضع مرضى كورونا في الصين، اليوم الخميس، تناولت فيه حالة اثنين من المرضى، الذين أصيبوا بفيروس كورونا، لكن كل منهم واجه ظروف مختلفة من حيث الرعاية الصحية.ولفتت الوكالة إلى أن الاختلاف في أسلوب حياة الشخصين الذين أصيبا بنفس الفيروس يسلط الضوء على الهوة الصحية، التي يحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ، تضييقها عن طريق استراتيجيته الخاصة بالتعامل مع المشاكل العميقة التي يعاني منها الصينيون منذ وقت كبير لتضييق الفجوات المجتمعية بين الأغنياء والفقراء.وتقول الوكالة إن المريض الأول هو مهاجر أصيب خلال عمله في أعمال متنوعة في العاصمة بكين، بينما الثانية امرأة أصيبت خلال تسوقها بأحد الأسواق التجارية.ولفتت الوكالة إلى أن اختلاف طريقة التعامل بين المرضى أثارت الكثير من النقاش في الصين بشأن التفاوت في أسلوب التعامل مع مرضى كورونا خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة التي يحصل عليها كل منهم.يذكر أن السلطات الصحية في الصين أعلنت رصدها أول حالة إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" في البلاد، وتسبب ذلك في إغلاق معابد ومبان إدارية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/إصابات-أوميكرون-في-بكين-تؤدي-إلى-إغلاق-المعابد-وطوابير-لإجراء-فحص-كورونا-1056262288.html
https://arabic.sputniknews.com/20220118/بكين-تغلق-مبنى-إداريا-والموظفون-في-داخله-بعد-اكتشاف-حالة-أوميكرون-1056471471.html
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العالم, الصين

كورونا يكشف وجود "فجوة طبية" في الصين

06:56 GMT 20.01.2022
© AFP 2021 / STRإغلاق مدينة شيان في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، ديسمبر 2021
إغلاق مدينة شيان في الصين بعد تفشي فيروس كورونا، ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / STR
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أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية بأن تتبع أسلوب حياة اثنين من مرضى كورونا في الصين كشف وجود هوة صحية في الدولة التي تمتلك ثاني أضخم اقتصاد في العالم.
نشرت "بلومبرغ" تقريرا عن وضع مرضى كورونا في الصين، اليوم الخميس، تناولت فيه حالة اثنين من المرضى، الذين أصيبوا بفيروس كورونا، لكن كل منهم واجه ظروف مختلفة من حيث الرعاية الصحية.
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ولفتت الوكالة إلى أن الاختلاف في أسلوب حياة الشخصين الذين أصيبا بنفس الفيروس يسلط الضوء على الهوة الصحية، التي يحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ، تضييقها عن طريق استراتيجيته الخاصة بالتعامل مع المشاكل العميقة التي يعاني منها الصينيون منذ وقت كبير لتضييق الفجوات المجتمعية بين الأغنياء والفقراء.
وتقول الوكالة إن المريض الأول هو مهاجر أصيب خلال عمله في أعمال متنوعة في العاصمة بكين، بينما الثانية امرأة أصيبت خلال تسوقها بأحد الأسواق التجارية.
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ولفتت الوكالة إلى أن اختلاف طريقة التعامل بين المرضى أثارت الكثير من النقاش في الصين بشأن التفاوت في أسلوب التعامل مع مرضى كورونا خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة التي يحصل عليها كل منهم.
يذكر أن السلطات الصحية في الصين أعلنت رصدها أول حالة إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" في البلاد، وتسبب ذلك في إغلاق معابد ومبان إدارية.
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مؤشرات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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