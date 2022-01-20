كورونا يكشف وجود "فجوة طبية" في الصين

نشرت "بلومبرغ" تقريرا عن وضع مرضى كورونا في الصين، اليوم الخميس، تناولت فيه حالة اثنين من المرضى، الذين أصيبوا بفيروس كورونا، لكن كل منهم واجه ظروف مختلفة من حيث الرعاية الصحية.ولفتت الوكالة إلى أن الاختلاف في أسلوب حياة الشخصين الذين أصيبا بنفس الفيروس يسلط الضوء على الهوة الصحية، التي يحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ، تضييقها عن طريق استراتيجيته الخاصة بالتعامل مع المشاكل العميقة التي يعاني منها الصينيون منذ وقت كبير لتضييق الفجوات المجتمعية بين الأغنياء والفقراء.وتقول الوكالة إن المريض الأول هو مهاجر أصيب خلال عمله في أعمال متنوعة في العاصمة بكين، بينما الثانية امرأة أصيبت خلال تسوقها بأحد الأسواق التجارية.ولفتت الوكالة إلى أن اختلاف طريقة التعامل بين المرضى أثارت الكثير من النقاش في الصين بشأن التفاوت في أسلوب التعامل مع مرضى كورونا خاصة فيما يتعلق بالخدمات العامة التي يحصل عليها كل منهم.يذكر أن السلطات الصحية في الصين أعلنت رصدها أول حالة إصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" في البلاد، وتسبب ذلك في إغلاق معابد ومبان إدارية.
ولفتت الوكالة إلى أن الاختلاف في أسلوب حياة الشخصين الذين أصيبا بنفس الفيروس يسلط الضوء على الهوة الصحية، التي يحاول الرئيس الصيني شي جين بينغ، تضييقها عن طريق استراتيجيته الخاصة بالتعامل مع المشاكل العميقة التي يعاني منها الصينيون منذ وقت كبير لتضييق الفجوات المجتمعية بين الأغنياء والفقراء.
وتقول الوكالة إن المريض الأول هو مهاجر أصيب خلال عمله في أعمال متنوعة في العاصمة بكين، بينما الثانية امرأة أصيبت خلال تسوقها بأحد الأسواق التجارية.