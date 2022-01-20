تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220120/10-طائرات-شبحية-مدمرة-خسائر-متوقعة-إثر-هجوم-افتراضي-على-منظومة-الدفاع-الجوي-إس-400-1056741947.html
10 طائرات شبحية مدمرة... خسائر متوقعة إثر هجوم افتراضي على منظومة الدفاع الجوي "إس-400"
10 طائرات شبحية مدمرة... خسائر متوقعة إثر هجوم افتراضي على منظومة الدفاع الجوي "إس-400"
حاول خبراء صينيون تقدير الخسائر الناجمة عن هجوم جوي افتراضي تشنه طائرات مقاتلة شبحية أمريكية من طراز "إف-35" على منظومة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:09+0000
2022-01-20T11:09+0000
2022-01-20T11:09+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049063771_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_92c8f843bfec3738b9259fda279a21b5.jpg
وذكر موقع إخباري روسي نقلا عن موقع Sina الصيني أن الخبراء الذين أعدوا تقديرا رأوا أن من الضروري أن يلجأ المهاجمون إلى استخدام 10 مقاتلات شبحية من الجيل الجديد على الأقل لكي يتمكنوا من مهاجمة قاذف صواريخ "إس-400".ولم يستبعدوا إمكانية أن يحقق المهاجمون هدفهم بعدما يدفعون "ثمن غاليا"، إذ لا بد من تدمير طائرات "إف-35" والكثير غيرها من وسائل الهجوم.وحسب تقديراتهم، فإن الهجوم على "إس-400" يسفر عن تدمير 9 إلى 10 طائرات من طراز "إف-35".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049063771_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_d4b3889c24e92fcdbf2584fc71495769.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
10 طائرات شبحية مدمرة... خسائر متوقعة إثر هجوم افتراضي على منظومة الدفاع الجوي "إس-400"
حاول خبراء صينيون تقدير الخسائر الناجمة عن هجوم جوي افتراضي تشنه طائرات مقاتلة شبحية أمريكية من طراز "إف-35" على منظومة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات.
وذكر موقع إخباري روسي نقلا عن موقع Sina الصيني أن الخبراء الذين أعدوا تقديرا رأوا أن من الضروري أن يلجأ المهاجمون إلى استخدام
10 مقاتلات شبحية من الجيل الجديد على الأقل لكي يتمكنوا من مهاجمة قاذف صواريخ "إس-400"
.
ولم يستبعدوا إمكانية أن يحقق المهاجمون هدفهم بعدما يدفعون "ثمن غاليا"، إذ لا بد من تدمير طائرات "إف-35" والكثير غيرها من وسائل الهجوم.
وحسب تقديراتهم، فإن الهجوم على "إس-400" يسفر عن تدمير 9 إلى 10 طائرات من طراز "إف-35".