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محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية
https://arabic.sputniknews.com/20220120/10-طائرات-شبحية-مدمرة-خسائر-متوقعة-إثر-هجوم-افتراضي-على-منظومة-الدفاع-الجوي-إس-400-1056741947.html
10 طائرات شبحية مدمرة... خسائر متوقعة إثر هجوم افتراضي على منظومة الدفاع الجوي "إس-400"
10 طائرات شبحية مدمرة... خسائر متوقعة إثر هجوم افتراضي على منظومة الدفاع الجوي "إس-400"
حاول خبراء صينيون تقدير الخسائر الناجمة عن هجوم جوي افتراضي تشنه طائرات مقاتلة شبحية أمريكية من طراز "إف-35" على منظومة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة... 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T11:09+0000
2022-01-20T11:09+0000
رصد عسكري
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وذكر موقع إخباري روسي نقلا عن موقع Sina الصيني أن الخبراء الذين أعدوا تقديرا رأوا أن من الضروري أن يلجأ المهاجمون إلى استخدام 10 مقاتلات شبحية من الجيل الجديد على الأقل لكي يتمكنوا من مهاجمة قاذف صواريخ "إس-400".ولم يستبعدوا إمكانية أن يحقق المهاجمون هدفهم بعدما يدفعون "ثمن غاليا"، إذ لا بد من تدمير طائرات "إف-35" والكثير غيرها من وسائل الهجوم.وحسب تقديراتهم، فإن الهجوم على "إس-400" يسفر عن تدمير 9 إلى 10 طائرات من طراز "إف-35".
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رصد عسكري

10 طائرات شبحية مدمرة... خسائر متوقعة إثر هجوم افتراضي على منظومة الدفاع الجوي "إس-400"

11:09 GMT 20.01.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© Sputnik . Sergey Malgavko
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حاول خبراء صينيون تقدير الخسائر الناجمة عن هجوم جوي افتراضي تشنه طائرات مقاتلة شبحية أمريكية من طراز "إف-35" على منظومة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات.
وذكر موقع إخباري روسي نقلا عن موقع Sina الصيني أن الخبراء الذين أعدوا تقديرا رأوا أن من الضروري أن يلجأ المهاجمون إلى استخدام 10 مقاتلات شبحية من الجيل الجديد على الأقل لكي يتمكنوا من مهاجمة قاذف صواريخ "إس-400".
ولم يستبعدوا إمكانية أن يحقق المهاجمون هدفهم بعدما يدفعون "ثمن غاليا"، إذ لا بد من تدمير طائرات "إف-35" والكثير غيرها من وسائل الهجوم.
وحسب تقديراتهم، فإن الهجوم على "إس-400" يسفر عن تدمير 9 إلى 10 طائرات من طراز "إف-35".
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