https://arabic.sputniknews.com/20220121/آلات-ذكية-تنبري-لمساعدة-الجيش-الروسي-1056802955.html

آلات ذكية تنبري لمساعدة الجيش الروسي

آلات ذكية تنبري لمساعدة الجيش الروسي

تعمل روسيا بشكل مستمر على دعم مهندسيها العسكريين في الجيش الروسي من خلال تصنيع مختلف أنواع الآليات التي تسهم في تسهيل المهام وتسريعها وتقليل مستويات الخطورة. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T12:43+0000

2022-01-21T12:43+0000

2022-01-21T12:43+0000

روسيا

رصد عسكري

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وأفاد قائد سلاح المهندسين في الجيش الروسي، يوري ستافيتسكي، في الحديث لـ"روسيسكايا غازيتا"، بأن المهندسين في الجيش الروسي يستعينون بأكثر من 600 صنف من الآليات والمعدات، ويجب أن يحصلوا على ما هو جديد في العام الحالي. فمثلا، ستحصل القوات البحرية في شمال روسيا على معدات إنتاج الماء العذب من الثلج والجليد.آليات هندسية ذكية لمهام خطيرةولا تتوقف روسيا عن اختراع الآليات الجديدة المزودة بالذكاء الاصطناعي اللازمة للمهندسين العسكريين والجيش الروسي بشكل عام. وكان المهندسيون العسكريون قد حصلوا على آليات يقودها الإنسان الآلي (روبوت) منها آلية "أوران-6" المخصصة لإزالة الألغام.واستخدمت هذه الآلية في سوريا لإزالة الألغام في مدن تدمر وحلب ودير الزور.وتم اختراع روبوت "أوران-6" من أجل تجنيب الإنسان مخاطر التعامل مع المتفجرات.ولنفس السبب يتم تزويد المهندسين العسكريين الذين يعملون على إزالة الألغام بالزي الواقي الذي يحمي مَن يرتديه من انفجار الألغام والقذائف. ويزن الزي الواقي 8 كيلوغرامات.مواجهة الحوادث والكوارثومن المهام الموكلة إلى المهندسين العسكريين مساعدة المواطنين في مناطق الحوادث والكوارث. فمثلا، انبرى فريق المهندسين العسكريين لمواجهة خطر الفيضان الذي هدد محطة الكهرباء "بوريسكايا" والبلدات الكثيرة القريبة منها بسبب انهيار الصخور في خزان بوريسكويه الذي يبعد عن محطة الكهرباء بـ120 كيلومترا. وأغلق السد الصخري مجرى المياه، مهددا بتدفقها على محطة الكهرباء والتجمعات السكانية في الربيع عندما تذوب الثلوج. ولكيلا تقع الكارثة قام المهندسون العسكريون بخرق السد الصخري بتفجير المتفجرات.تقنية المستقبلولا بد أن يحصل المهندسون العسكريون في المستقبل على آليات جديدة تماما لا يوجد لها مثيل في الوقت الراهن. ولم يستبعد قائد سلاح المهندسين إمكانية الاستعانة بأجهزة الليزر، مثلا، أو تقنية الميكرويف لإزالة الألغام وإبطال مفعولها.وفي الوقت نفسه، تظل الحاجة إلى خبراء على درجة عالية من الكفاءة والمهارة قائمة. ولا يمكن أن تحل الآلة الذكية محل الإنسان في كل مكان. ويبقى الإنسان هو صانع القرار دائما.

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روسيا, رصد عسكري