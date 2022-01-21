https://arabic.sputniknews.com/20220121/أرملة-يونس-شلبي-تكشف-لأول-مرة-تفاصيل-معاناة-زوجها-مع-المرض-فيديو-1056802130.html

أرملة يونس شلبي تكشف لأول مرة تفاصيل معاناة زوجها مع المرض... فيديو

أرملة يونس شلبي تكشف لأول مرة تفاصيل معاناة زوجها مع المرض... فيديو

كشفت أرملة الفنان المصري الراحل يونس شلبي، تفاصيل معاناة زوجها مع المرض، الذي أصيب به قبل وفاته. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار الفنانين في مصر

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جاء ذلك خلال ظهور أسرة الفنان الراحل عبر فضائية "أم بي سي مصر"، حيث تحدثت أرملة يونس شلبي عن االمتاعب التي واجهتهم في الحياة وخلال رحلة مرضه.وقالت زوجة نجم الكوميديا الراحل، إن أزمته الصحية بدأت قبل رحيله بـ12 عامًا، ومر برحلة معاناة مع المرض من عام 1995 حتى رحيله عام 2007.وأضافت: "حياة الفنان فيها الوحش والحلو، المرض كان أصعب مرحلة مريت بيها مع يونس شلبي، أولادي كلهم كانوا صغيرين، بدأ يمرض في 1995 وابنتي الكبيرة كانت في ثانوي والصغيرة كانت لسه مولودة".وتابعت: "يونس استطاع بعد سنوات عمل طويلة أن يؤسس عمارة، خصص شقة لكل بنت من بناته، واستوديو كمشروع له، وفيلا في الدور الأرضي تسكن هي وهو فيها، لكن بعد تعبه، اضطرت إلى بيع كل شيء، حتى تستطيع الإنفاق على علاجه والعمليات التي كان يحتاج لإجرائها".وأوضحت زوجة الفنان الراحل أن "البعض ينظر لأسر الفنانين على أنهم يأكلون بملعقة من ذهب، وهذا على غير الحقيقة، وفي نفس الوقت حمدت الله على إتمامها مهمتها على أكمل وجه بتعليم أبنائه كما كان يتمنى هو".يشار إلى أن الفنان يونس شلبي، كان أحد أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم والعربي، وقد قدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية والمسرحيات والأعمال التليفزيونية.

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أخبار الفنانين في مصر