https://arabic.sputniknews.com/20220121/أسد-البحر-يستخدم-سلحفاة-كسيارة-لأسباب-ترفيهية-فيديو--1056813845.html

أسد البحر يستخدم سلحفاة "كسيارة" لأسباب ترفيهية... فيديو

أسد البحر يستخدم سلحفاة "كسيارة" لأسباب ترفيهية... فيديو

تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع أحد مقاطع الفيديو، الذي يظهر فيه قيام أسد بحر صغير باستغلال سلحفاة واستخدامها كوسيلة للتنقل لأسباب ترفيهية. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

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مجتمع

نادي الفيديو

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ويظهر في الفيديو الذي نشرته صفحة "oceansnation" المتخصصة في عالم البحار على "إنستغرام"، قيام أسد البحر بالركوب على حجرة السلحفاة العظمية "درقة السلحفاة"، مستغلا تحرك السلحفاة باتجاه المياه.ويبدو أن أسد البحر، ذا الحركة البطيئة إلى حد ما، بسبب قوائمه الزعنفية القصيرة التي تتناسب مع السباحة أكثر من المشي، قد استغل مرور السلحقاة "لأسباب ترفيهيه"، إن صح القول، حيث استخدمها لإراحة جسمه من تكبد عناء التنقل من الشاطئ إلى المياه.وتعتبر أسود البحر من أصناف الفقميات، ومن مرتبة زعنفيات الأقدام ويشتهر بسرعته الكبيرة في المياه حيث يلاحق ويصطاد الأسماك، لكن حركته على اليابسة بطيئة إلى حد ما، ويعتبر من أكبر العجول البحرية ذوات الأذنين، وذلك لظهور أذنيه بوضوح بخلاف الفقمات الأخرى.

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مجتمع, نادي الفيديو