https://arabic.sputniknews.com/20220121/أسوأ-13-طعاما-لجسمك-حسب-العلم-1056814589.html

أسوأ 13 طعاما لجسمك حسب العلم

أسوأ 13 طعاما لجسمك حسب العلم

كشف موقع مختص في شؤون الصحة عن قائمة تحوي 13 نوعا من الطعام، يعتبرها الأسوأ للصحة خاصة بالنسبة لأولئك الطامحين في الحفاظ على وزن صحي. 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T16:26+0000

2022-01-21T16:26+0000

2022-01-21T16:27+0000

كوليسترول

هوت دوغ

أمراض القلب والسكري والضغط

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وبحسب موقع Eat This, Not That، يدور الحديث عن أطعمة حذرت دراسات علمية من تناولها لما لها من تأثيرات سلبية بما في ذلك على صحة القلب ومعدلات السكر والكوليسترول، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض قاتلة بينها السرطان.1.رقائق البطاطس المقلية (الشبس)تقدم رقائق الملح والخل 500 ملليغرام من الصوديوم ونحو 1/4 ملعقة صغيرة من الملح، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي الصوديوم الذي تقول جمعية القلب الأمريكية إن الشخص البالغ العادي يجب أن يستهدفه في يوم واحد.وجدت دراسة أجرتها مجلة New England Journal of Medicine أن رقائق البطاطس تضيف أرطالا أكثر إلى أجسام المستهلكين أكثر من المشروبات السكرية واللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والأطعمة الأخرى.2. الدجاج المقلييعتبر الدجاج بديلا صحيا للحوم الحمراء لأنه يحتوي على دهون مشبعة أقل من لحم البقر ومصدر كبير للبروتين.لكن حين يتم دهنها بالدقيق وقليها في الزيت، فإننا نقوم بتحويل البروتين المغذي إلى واحدة من أكثر الوجبات غير الصحية.عندما تقلى الدجاج بالزيت، فإن الطعام يمتص الكثير من الدهون، مما يزيد من محتوى السعرات الحرارية في الوجبة.والأسوأ من ذلك، أن قلي الأطعمة في درجة حرارة عالية بالزيوت النباتية (مثل زيت الكانولا وزيت الذرة) أو زيوت البذور (مثل السمسم) تشكل دهون متحولة، والتي ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسمنة، وفقا لمجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية.كما أن الدهون المشبعة من الدجاج المقلي ترفع الكوليسترول الضار LDL (الضار)، مما يسهم في تكوين لويحات الكوليسترول في الشرايين، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.3. الدونات (الكعك المحلى)لا يتكون الدونات فقط من الدقيق الأبيض والسكر والسمن النباتي، بل أيضا يتم قليها جيدا، ما يعني وهذا يعني أنه يحتوي على دهون متحولة، وهي أسوأ أنواع الدهون التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار وتخفض نسبة الكوليسترول الجيد، وفقا لمايو كلينك.4. الفندان (عجينة سكرية لصنع الحلوى)إنها عجينة صلبة صالحة للأكل، تحتوي على ماء، جيلاتين، دهن أو دهن نباتي، جلسرين، وهذا المكون الأخير، البروبيلين جليكول، تم ربطه بسوء صحة الكلى، وفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية.5. اللحوم الباردة (مثل اللانشون)تحتوي تلك اللحوم المعالجة مثل اللانشون على مادة حافظة تسمى نترات الصوديوم والتي قد تؤدي إلى التهاب مزمن في الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضيق الشرايين.6. البطاطس المقلية بالجبنيتعرف الجميع على البطاطس المقلية على أنها الاسم المرادف للأطعمة السيئة، لذا فليس من المستغرب أن تصبح على الفور أسوأ عند تناولها مع صلصة الجبن المالح.يمكن أن تحتوي صلصات الجبن التي يتم شراؤها من المتجر مثل Kraft Cheese Wizعلى 430 ملليغرام من الصوديوم، أو 19% من القيمة اليومية الموصى بها من الصوديوم.بالإضافة إلى أنه يحتوي على ما يقرب من 10% من الدهون الموصى بها يوميا في وجبة واحدة - وهذا كله دون الوضع في الاعتبار مخاطر البطاس المقلية.7. الحساء المعلبيحتوي الحساء المعلب الذي يحتوي على الفاصولياء مثلا على نحو 500 ملليغرام من الصوديوم لكل وجبة. لا عجب أن الحساء المعلب موجود في قائمة "Salty Six" (الأطعمة الستة المالحة) التابعة لجمعية القلب الأمريكية للأطعمة المشهورة بأنها ضارة بصحة قلبك.8.: مبيض القهوةتصنع مبيضات القهوة الأخيرة عادة من زيوت مهدرجة جزئيا أي من الدهون المتحولة، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية عن طريق رفع الكوليسترول الضار (LDL).9. السمن النباتي الصناعي (المارغرين)يزيد استهلاك قطعة من المارغرين من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لاحتوائها على دهون متحولة. كلما زادت صلابة المارغرين، زادت نسبة الدهون المتحولة، وفقا لدراسة في علم الأوبئة.غالبا ما تكون الزبدة خيارا أفضل، حيث وجدت مراجعة عام 2016 في PLOS One روابط قليلة جدا بين استهلاك الزبدة وأمراض القلب.10. الهوت دوغالهوت دوغ مصنوع من قطع اللحم البقري المفروم وشرائح اللحم وما إلى ذلك. ممزوجا بالنترات لمساعدة بروتينات اللحوم على الترابط معا.الهوت دوغ غني بالدهون المشبعة والصوديوم والعديد منها يحتوي على النترات، وهي مادة حافظة مرتبطة بالسرطان، وفقا للمعهد الوطني للسرطان.11. فيغي برغر (البرغر النباتي)تقول كاثرين زيرتاسكي، أخصائية تغذية مسجلة في مايو كلينك: "بعض أنواع البرغر النباتية تضيف دهونا، وفي كثير من الأحيان تكون الدهون المضافة عبارة عن دهون مشبعة".وتضيف "الدهون المشبعة لها علاقة بزيادة نسبة الكولسترول الضار لدينا، والقلق هو أنها قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب".وتشير إلى أن هناك علامة حمراء أخرى لبرغر الخضروات: محتوى الصوديوم. بعضها مالح للغاية مع ما يزيد عن 900 ملليغرام من الصوديوم لكل وجبة.12. الحبوب المغلفة بالسكرتعتبر أسوأ وجبة فطور لفقدان الوزن، كونها تحتوي على صفر من الألياف والكثير من الكربوهيدرات والسكر في وعاء الحبوب.13. خبز القمح بالعسلقد يتساءل البعض ما الذي يجعل شيئا مفيدا مثل خبز القمح بالعسل مرشحا لأسوأ الأطعمة.يخدعنا خبز القمح بالعسل للاعتقاد بأنه صحي، فهو لا يختلف كثيرا عن الخبز الأبيض، حيث تم تجريد حبه من أليافه، على الرغم من كلمة "قمح" في اسمه.ما لم يُكتب على الملصق "القمح الكامل" أو "الحبوب الكاملة"، فإن الخبز ليس مصنوعا من الحبوب الكاملة.اعتد على تناول القمح الكامل 100% فقط، أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

https://arabic.sputniknews.com/20210219/دراسة-تكشف-ما-تفعله-البطاطس-والدجاج-المقلي-في-جسدك-1048155692.html

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كوليسترول, هوت دوغ, أمراض القلب والسكري والضغط